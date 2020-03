L'evoluzione delle tute da moto. Dalle protezioni in robusta pelle su spalle e gomiti, agli slider in titanio e carbonio, fino agli ultimi ipertecnologici airbag. E' il "cammino della sicurezza" in pista, spiegato da Valentino Rossi. Il 9 volte campione del mondo ripercorre, nel terzo dei quattro video realizzati all'interno del suo museo privato, come è cambiato il livello di protezione nei confronti dei piloti (e non solo loro) dal 1993, anno del suo debutto assoluto in Sport Production, ad oggi.

DALLO STIVALE ALLO STIVALETTO

Un percorso interessante che riguarda anche lo stivale che, con Dainese, è passato dall'essere esterno alla tuta, ad interno. Il tutto per migliorare la sicurezza in caso di cadute: stivale più leggero e meno peso (quindi inerzia) applicata alle gambe, con maggior possibilità di controllo in fase di cadute, oltre che scongiurare fortuiti agganci alla moto.

