La parola avventura arriva da lontano, dal latino “adventura”. Letteralmente, ciò che accadrà. Un tuffo verso l’incerto, un incessante desiderio di scoperta, che spesso, per chi va in moto, coincide con l’istinto di puntare le ruote fuori rotta, senza temere tracciati polverosi e terreni imprevedibili. Questo lo stimolo, il desiderio, che spinge tanti appassionati a scegliere le moderne crossover. Mezzi a proprio agio su strada, variamente inclini all’off-road, ma anche adatti al commuting urbano e ai giri in coppia; e per questo, candidati ideali ad assecondare aspettative motociclistiche a 360°. In una parola: versatili.

Moto Morini X-Cape 650: LE FOTO del test su STRADA

UNA NUOVA PROTAGONISTA

È in un segmento così strategico - i dati di vendita parlano chiaro - che Moto Morini ha deciso di calare l’asso con la nuova X-Cape, esploratrice a tutto tondo, di media cubatura, che punta a conquistare il grande pubblico con numerose frecce al suo arco. Come l'interessante prezzo di 7.290 euro. La moto, già ordinabile, sarà nelle concessionarie da Ottobre 2021 (anche in versione 35Kw per i possessori di patente A2). A breve, inoltre, arriverà anche una versione con cerchi in lega a 7.090 euro.

AVVENTURA A PORTATA DI MANO

Un modello, indubbiamente, dalle grandi ambizioni, che non potevamo relegare ad un semplice “test dietro l’angolo”. Così, abbiamo deciso di raggiungere la Basilicata, terra capace di infondere sensazioni da raid oltre confine, pur rimanendo a portata di mano. La destinazione perfetta per una debuttante determinata e arrembante come questa. Ve la raccontiamo, insieme alle bellezze della Lucania, in questa super video-prova “real life”. Cliccate 'Play' sull'immagine di copertina e... Buona visione!

Moto Morini X-Cape 650, come è fatta: FOTO dei DETTAGLI

