Cagiva è tornata nei raid. No, nessuna mossa ufficiale da parte del marchio, protagonista in passato di gare rallystiche come la Parigi-Dakar o il Rally dei Faraoni; semmai, la passione di un team chiamato Lucky Explorer, che ha partecipato al Rally di Sardegna con i colori dei modelli Cagiva più rappresentativi del settore.

Rewind, Cagiva Elefant 900 ie '91: amore per i grandi spazi

I PILOTI E LE LORO CAGIVA

Protagonisti del team, anche due personaggi che fanno parte del mondo MV Agusta (la Casa varesina è proprietaria di Cagiva): Filippo Bassoli, Direttore Marketing di MV Agusta, su un prototipo Cagiva Elefant 900 che fu pilotato da Edi Orioli, 4 volte vincitore del Rally Dakar e 2 volte del Rally dei Faraoni; e Alberto De Bernardi, coordinatore eventi di MV Agusta, su Cagiva N90 125. Assieme a loro, Ottavio Missoni, su Honda XL 600, e Riccardo Schiavotto, su Husqvarna WR 250. Avrebbe dovuto partecipare anche il CEO di MV Agusta, Timur Sardarov, con una Elephant 900, ma l'amministratore delegato è stato bloccato dall'influenza.

VITTORIA A SQUADRE

Il Team Lucky Explorer si è tolto una grossa soddisfazione, vincendo la gara a squadre del Rally Sardegna, in passato prova Mondiale, e dal 2019 aperto sia ai piloti professionisti che agli amatori. E grazie proprio a questi ultimi il nome Cagiva è tornato su un podio di un evento rally raid. Una vittoria romantica che sa di nostalgia.

