Per ottenere il rimborso del 10% i pagamenti dovranno essere eseguiti presso esercizi fisici riconosciuti e solo dopo aver eseguito la registrazione all’app IO

Il tanto discusso Cashback - il progetto del Governo per abbattere l’uso di contanti e incentivare gli acquisti con carta di credito o bancomat – è attivo già dallo scorso dicembre. Tuttavia, terminata la prima fase sperimentale del periodo natalizio, ecco che torna a far parlare si sé grazie alla conferma da parte dello Stato sulla possibilità di utilizzare i rimborsi anche per le spese di auto e moto.

Infatti, stando alle ultime novità sarà possibile ottenere il rimborso del 10% anche per il pagamento del bollo moto. Unica condizione: bisognerà effettuare i pagamenti fisicamente e attraverso la carta associata al Cashback di Stato.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ovviamente, il servizio messo a disposizione dal Governo non grava in nessun modo sulla scadenza del bollo. Dunque, la tassa regionale dovrà lo stesso essere saldata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Fatta eccezione per Lombardia e Piemonte, che di norma seguono altre direttive.

Per ottenere il rimborso, però, i pagamenti – ricordiamo ancora una volta, da effettuare con bancomat, carte di credito o di debito - dovranno essere eseguiti presso esercizi fisici riconosciuti (Poste Italiane, Lottomatica, banche aderenti all’iniziativa PSP ecc.), quindi capaci di offrire tale servizio. Di conseguenza, non sarà possibile usufruire del rimborso sul pagamento del bollo se pagato attraverso il servizio online di ACI denominato Bollonet.

REGISTRAZIONE ALL'APP IO

Teniamo a precisare che per accedere al servizio messo a disposizione dallo Stato basta registrarsi all’app IO, disponibile per smartphone Android e IOS, eseguire l’accesso alla propria area riservata attraverso SPID o Carta d’identità elettronica, rilasciare le informazioni riguardanti i metodi di pagamento e indicare l’Iban su cui si desidera ricevere il rimborso.

