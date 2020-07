Gli incentivi del Governo per l’acquisto di bici e monopattini elettrici permettono di ridurre il costo di una bici tradizionale a pedalata assistita o di un monopattino alimentato a batterie

La previsione è che i mezzi per la micro-mobilità urbana possano rilanciare un settore dell’economia bloccato dal lungo lockdown.

Mercedes-Benz lancia alcuni mezzi compatibili con queste agevolazioni economiche: si tratta di monopattini elettrici e bici ‘muscolari’ che fanno parte della sua Collection 2020, una linea di accessori ispirata al mondo del marchio stellato. I monopattini, in particolare, sono prodotti da Segway e Micro.

Arrivano bici e monopattini targati Mercedes-Benz - LE FOTO

I monopattini

Il Segway ES2 prodotto da Segway e personalizzato per la Mercedes-Benz Collection è il top di gamma della categoria, e si caratterizza per il carattere sportivo e il design di tendenza, con le linee pulite ed essenziali.

L’autonomia è di 25 km per muoversi rapidamente in città, con una velocità fino a 25 km/h. Grazie al peso ridotto di 12,5 kg e al sistema "one push" si “piega” in pochi secondi per portarlo con sé sui mezzi pubblici o riporlo nel bagagliaio.

Il modello prodotto da Micro invece è alimentato da un motore elettrico da 250 Watt ed offre un'autonomia di circa 25 km e una velocità massima di 20 km/h. E’ dotato di un sistema speciale che monitora costantemente le prestazioni della batteria.

Le bici

Le novità della gamma Mercedes-Benz Collection 2020 nel segmento delle bici sono la Fitness bike Crater Lake, la Mountain bike Raven e la Trekking Bike Benz Aventura. La prima è una due ruote studiata per il tempo libero e per qualche escursione: ha ruote da 28 pollici, freni a disco, forcella ammortizzata e cambio Shimano a 27 rapporti. La Raven è una mountain-nike progettata per i percorsi impegnativi: dispone di ruote da 27,5 o da 29 pollici, freni a disco e forcella ammortizzata e 22 rapporti.

Infine, la Trekking Bike Benz Aventura è nata per le escursioni in offroad ma anche per i lunghi tragitti urbani. Ha il telaio in alluminio, ruote da 28, freno a disco, forcella ammortizzata e 27 rapporti. Tutti i prodotti della collezione possono essere acquistati presso la rete italiana Mercedes-Benz Italia.