Molte marche motociclistiche stanno percorrendo la strada dell’elettrico, ma c’è chi, come Suzuki, sta ancora temporeggiando. L’idea di trasformare la produzione in due ruote a zero emissioni c’è, il nodo della questione è, invece, sul quando. Il vicepresidente Vendite e marketing di Suzuki India, Devashish Handa, non ha dubbi: “Elettrico? Quando l’acquirente sarà pronto”.

I progetti del marchio

Suzuki, così come la concorrenza, sta lavorando ad alcuni modelli elettrici, Devashish Handa lo conferma in un’intervista con FinancialExpress.com, ma le tempistiche sono fondamentali. “Stiamo osservando la situazione con molta attenzione, ma il cammino delle due ruote elettriche non è sempre stato coerente. Il costo rispetto ai veicoli ICE (a combustione interna) continua a destare preoccupazione”. L'adesione della Casa di Hamamatsu alle file delle moto elettriche potrebbe rappresentare un grande salto per l'azienda, lanciandola al livello di quei marchi - Honda, Kawasaki e Harley-Davidson - che producono modelli sia con motore tradizionale che a zero emissioni. Le voci su una Suzuki elettrica circolano già da qualche mese, ma per adesso non c’è niente di certo per il futuro: si pensa che il primo modello sarà uno scooter urbano, piccolo ed economico magari con più fortuna del Burgman Elettrico visto come prototipo qualche anno fa. Staremo a vedere.

