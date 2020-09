Il DNA di Alpinestars si basa sulle competizioni e sulla cultura delle tradizioni: due elementi che emergono fortemente anche dalla nuova collezione casual d’autunno lanciata dal marchio veneto, che si affianca alla collezione tecnica declinata in gran parte anche al femminile.

Ben quattro i “filoni” percorsi da Alpinestars per affrontare il cambio di stagione giù dalla moto: “Racing Designs”, “Lifestyle”, “Logo” e “MX”, che puntano a condividere l’impegno e le soddisfazioni degli atleti del motorsport.

“Mentre il progresso non si arresta mai, è anche importante ricordare che Alpinestars ha un heritage ricco ed esteso da portare avanti”, dicono senza mezzi termini in azienda. Per questo la collezione Casual per l’autunno 2020 fonde lo stile contemporaneo al fascino senza tempo delle performance, per consentire agli appassionati di condividere il proprio amore per lo stile di vita Alpinestars anche lontano dalla pista.

Alpinestars fa poker con il casual d'autunno - LE FOTO

Racing Designs

Ispitata dalla passione e dall’energia del motorsport ad alto livello di ottani, incorpora tessuti leggeri e sofisticati in tagli performanti, per creare un abbigliamento sportivo casual capace di integrarsi in qualsiasi ambiente. Tra i prodotti di punta ci sono il giubbino Session II, la maglietta Focus e il cappellino “Phase Race”.

Lifestyle-Urban Designs

Fonde la ricca tradizione di Alpinestars con tendenze urbane innovative, perfette per chiunque desideri esprimere la propria passione per gli sport motoristici nella vita di tutti i giorni. Tra i capi, il cappellino con applicazioni, la maglietta Arched premium e la felpa Robust.

Logo Designs

Si tratta di felpe, magliette e cappellini in stile modern-classic, con i design più iconici e riconoscibili di Alpinestars in una gamma di grafiche “pulite”, per un’autentica dichiarazione di moda. Tra i capi, la maglietta Tech Angle Perfoamance e la Ride 2.0 e il cappellino Corp Shift WP Tech.

MX Designs

E’ una gamma che attinge al fascino senza tempo dell'abbigliamento da motocross introducendo un tocco moderno ai classici della vecchia scuola. Ne derivano prodotti originali, ma autentici. Tra questi, la maglietta e il cappellino Title e la maglietta Rivalry.