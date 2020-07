Tra Lazio e Umbria, dalla provincia di Rieti a Norcia, passando per Valnerina, Cascia, Leonessa e il Monte Terminillo: che successo per l'evento organizzato da InMoto e gli amici di Motoskills.it

Si pensava che i partecipanti sarebbero stati in pochi, date le alte temperature e il fatto che molti sono già in ferie a godersi mare e relax. E invece, la gita fuoriporta sui Monti Sibillini organizzata domenica 26 luglio da InMoto, insieme agli amici di Motoskills.it, ha raccolto un enorme successo.

OLTRE 50 MOTOCICLISTI PRESENTI

Più di 50 motociclisti presenti - un numero considerevole, vista la data -, tra veterani del mototurismo e giovani centauri alla loro prima gita in gruppo; motociclisti in solitaria, ma anche coppie, padri e figlie; moto piccole e moto sovradimensionate: insomma, la domenica ideale per fare un giro amichevole, senza sorpassi o esibizionismi, come è effettivamente stato.

L'ITINERARIO TRA LAZIO E UMBRIA

Il nostro giro sui Monti Sibillini è partito quindi dal Bar degli Amici, a Passo Corese. Dopo aver fatto le prime conoscenze e aver stretto le prime amicizie, via per i saliscendi della zona di Terni, fino al Casale degli Amici, dove il gruppone si è fermato per pranzare. Sorrisi, considerazioni, allegria e tante, tantissime moto per contorno.

Dopo un ottimo ristoro, ecco la ripartenza del serpentone a due ruote, direzione Norcia, Valnerina, Cascia e Leonessa, per poi salire a nord fino al Monte Terminillo. In mezzo, qualcuno ne ha approfittato per sostare presso il suggestivo borgo medievale di Scheggino, in provincia di Perugia. E infine, la discesa dalle montagne, direzione Rieti e quindi il ritorno a Roma.

Sì, è stata una bellissima domenica a due ruote. E l'appuntamento va quindi al prossimo evento di Uscite In Moto, dal 4 al 6 settembre ad Atessa, in Abruzzo, ospiti della concessionaria Honda Italia.