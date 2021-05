Di seguito riportiamo correttamente orari e prezzo del biglietto e le modalità Covid da seguire per l'evento che si terrà a giugno. La redazione di InMoto chiede scusa per l'errore nel precedente comunicato

A seguito del nostro comunicato relativo al Motor Bike Expo 2021, dobbiamo fare una correzione. L’informazione da noi data sulle modalità di ingresso all’evento è errata: nel precedente comunicato vi dicevamo come si potesse entrare a Veronafiere soltanto con tampone negativo o con vaccinazione effettuata. Questa informazione è sbagliata, ci scusiamo con voi lettori e con gli staff di Motor Bike Expo 2021 e di Veronafiere. Di seguito riportiamo le informazioni corrette riguardo l’evento.

Modalità di accesso

Per accedere a Motor Bike Expo 2021 non c’è la necessità di essere vaccinati né di presentare un tampone negativo. Le norme da rispettare sono: utilizzo obbligatorio della mascherina, distanziamento di almeno un metro tra persone, al fine di tutelare tutti i partecipanti. Il prezzo per la special edition di MBE è di 10 euro per tutti i visitatori, la metà rispetto all’edizione 2020. I biglietti saranno acquistabili soltanto online: le biglietterie di Veronafiere resteranno chiuse.

Date e Marchi

L’appuntamento con MBE 2021 è dal 18 al 20 giugno. Tra le Case motociclistiche presenti, hanno finora confermato la partecipazione: Aprilia, Benelli, Bmw, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Moto Guzzi, MV Agusta, Royal Enfield, SWM. Oltre ai Marchi a due ruote, anche Jeep ha confermato la presenza a Verona: grazie alla Jeep Experience, il Marchio di fuoristrada porterà i visitatori su un percorso in grado di esaltare le capacità dei suoi modelli e divertire i partecipanti dentro e fuori l’abitacolo.

Tour per appassionati

Federmoto ha pianificato una serie di eventi in sella, come le tre diverse tipologie di tour a cui ci si può iscrivere sul sito di MBE: un tour per maxi-enduro e tourer, uno per le café racer e uno per scrambler e special off-road. Il parcheggio di MBE 2021 è gratuito per chi arriva in moto all’evento: l’ingresso al Moto Parking è la Porta C. Gli orari vanno dalle 9 alle 22 per i giorni di venerdì e sabato, mentre la domenica dalle 9 alle 20.

OLTRE LE MOTO

In occasione di MBE sarà presentato il documentario “Pozzis Samarcanda” del regista friulano Stefano Giacomuzzi: protagonista Cocco, eremita 73enne noto alla comunità biker per il suo desiderio di arrivare dal Friuli a Samarcanda con la sua Harley-Davidson del 1939. Inoltre, sarà presentato il libro “Cuore e Pistoni” di Lorenzo Gioachini.