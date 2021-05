Niente da fare per Luca Colombo, pilota milanese che in sella alla sua Honda CRF 450R ha tentato di mettere a segno un nuovo record: percorrere 3,2 km sull’acqua dalla Sicilia alla Calabria, attraversando lo stretto di Messina.

Il recordman milanese, infatti, non è riuscito nell’impresa a causa di una serie ravvicinata di onde.

Una Honda tra le onde

Dopo un’ottima partenza, infatti, Luca Colombo ha fin da subito riscontrato problemi. Sono bastati 500 metri di traversata, prima che una serie di onde ravvicinate – sommate anche alla forte corrente – hanno fatto più volte uscire dall’acqua la ruota posteriore della CRF 450R fornita per l’occasione da Red Moto Desio.

Un problema, questo, che non ha permesso a Colombo di proseguire nella traversata, con il mezzo che in poco tempo è stato sommerso dall’acqua marina nonostante il pallone autogonfiabile.

“[…] Ignoravo la presenza di onde provocate da due navi cargo che erano passate una ventina di minuti prima”. Ha commentato il pilota milanese. “L'ingresso in acqua è stato facile, ho messo la terza e poi la quarta marcia e tutto andava bene finché non ho incontrato questa serie di onde che non era possibile vedere da riva. Ho superato le prime ma una ha rallentato la corsa fino a farmi fermare".

Non finisce qua!

Per attraversare lo stretto, infatti, la Honda CRF 450R di Luca avrebbe dovuto mantenere una velocità costante di senza mai scendere sotto i 30 nodi (55,6 km/h) di velocità. Aspetto fondamentale per permettere al mezzo di non affondare.

“Nella vita a volte si vince, altre volte si impara […]. Ha proseguito Luca. "Non sono abbattuto mi sento invece carico di una gran voglia di riprovare, questa avventura non finisce qua”.

