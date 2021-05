Luca Colombo, pilota milanese, non è nuovo a imprese che fanno clamore. Suo, per esempio, è stato il primato mondiale di velocità sull’acqua dolce (ha raggiunto i 104 km/h) sul Lago di Como. L’ultima impresa sarà, invece, sullo Stretto di Messina. Il recordman e la sua Honda CRF 450R proveranno ad affrontare la traversata.

Con Colombo, sempre la CRF 450R

In sella alla moto da cross, Luca Colombo tenta una nuova avventura. La Honda CRF 450R, sua compagna in questa impresa, è stata fornita da Red Moto di Desio, ma non è certo una novellina: la due ruote ha accompagnato il pilota anche nelle precedenti gesta. È stato rivisto il motore, la cilindrata e la potenza sono state aumentate e sono stati aggiunti pattini nautici e ruota posteriore con palette speciali, altrimenti non sarebbe possibile far scorrere la moto (che spesa più di 250 kg a pieno carico) sull’acqua.

Il percorso

Ma cosa deve fare esattamente Luca Colombo? Attraversare lo Stretto di Messina (impresa mai tentata prima d’ora) senza andare sotto i 30 nodi (ovvero 55,6 km/h) di velocità. Questo aspetto è fondamentale: qualora non si rispettasse il limite di velocità, il mezzo affonderebbe. Il tragitto è impervio: le forti correnti dello stretto possono raggiungere intensità fino a 20 km/h, per non parlare delle possibili raffiche di vento. Ma c’è di più: di qui passano numerose imbarcazioni, sia grandi che piccole, e ci si può imbattere anche in nebbia e foschia, ulteriori difficoltà lungo la strada dell’impresa.

Colombo partirà da Torre Faro, a Messina, per provare a raggiungere la località di Cannitello (Reggio Calabria): 3,2 km di distanza percorsi tra il 17 e 23 maggio. La data certa non è ancora stata stabilita: il pilota la sceglierà più avanti quando avrà maggio certezza delle condizioni meteo.

