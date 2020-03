La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli: in un video segnalato da alcuni cittadini si vede quella che sembra essere una gara clandestina tra due moto in zona Scampia

“Qualcuno pensa di essere al di sopra della legge e di poter approfittare di questa emergenza ma si sbaglia.” Sono le parole di denuncia del consigliere dei Verdi per la Campania Francesco Borrelli. Il riferimento è a un video pubblicato dallo stesso Borrelli questa mattina, inviatogli da alcuni cittadini. Il brevissimo filmato, dalla durata di 6 secondi, mostra quella che sembra essere una corsa clandestina di motociclette.

La gara è avvenuta in pieno giorno, in via Antonio Labriola, all'interno del quartiere Scampia. Come si può notare, la strada è completamente deserta, in seguito alle norme stilate per arginate la diffusione del Coronavirus.

LA DENUNCIA DEL DEPUTATO

Borrelli ha anche affermato: "Questo tipo di azioni scellerate non solo sono irrispettose nei confronti di quelle tante persone che sono chiuse in casa per rispettare i decreti di sicurezza ma sono anche molte pericolose, chi le compie mette a repentaglio la propria incolumità e anche quella degli altri e quindi questa gente va fermata".

"Forse pensano di essere al di sopra delle regole e della legge, credono di poter approfittare di questa emergenza e quindi delle strade libere per poter fare ciò che vogliono ma si sbagliano, chiederemo controlli ancora più serrati e rigidi affinché tutti rispettino le regole".

