Il week-end del 22, 23 e 24 ottobre 2021 Bergamo ritorna la capitale della mobilità leggera con la settima edizione di BikeUp che ritorna dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. Proprio per questo gli organizzatori hanno dato massima attenzione alla sicurezza con una distribuzione diversa e più ampia degli spazi e la sanificazione delle bici da provare e utilizzare per le escursioni. Già perché una delle caratteristiche di Bike Up, fiera internazionale dedicata alle e-bike e sempre più anche alla mobilità leggera, è proprio la possibilità di provare le principali novità di un settore che, complice anche gli effetti del post lockdown, sta conoscendo una forte espansione.

Il programma è fitto di test, workshop, spettacoli acrobatici di freestyle in bmx e attività per i più piccoli che avranno a disposizione anche una pista per balance bike e bici bimbo. I più sportivi potranno dedicarsi a mini-tour con e-bike da corsa accompagnati biker professionisti come Alessandro Vanotti e in generale chi sta pensando a un acquisto, è indeciso o non ha mai provato un’e-bike, avrà la possibilità di paragonare modelli, costi, accessori e tipologie, orientandosi tra quelle ideali per gli spazi urbani, per i viaggi, le uscite toste in montagna e le scorrevoli pedalate di pianura. Il tutto su un'area espositiva che è praticamente raddoppiata rispetto al 2019 e occuperà Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Veneto e il Sentierone.