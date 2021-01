Immaginate la Vespa nelle sue forme tradizionali, curvilinee, e in giro per le strade di tutta Italia (o del mondo, ormai...) spinta dalla classica benzina; adesso dimenticatela, e provate a rimpiazzarla con una linea spigolosa e quadrata, ma soprattutto, con un'alimentazione elettrica. No, non è più fantasia, al giorno d'oggi.

IL CONCEPT: VESPA A ZERO EMISSIONI DA 140 KM D'AUTONOMIA

Vespa ELETTRA, il mito è a zero emissioni

Si chiama Vespa ELETTRA, è un concept ed è stato realizzato dallo studio di design italiano MA-DE Studio. Nato nel 2015, MA-DE è opera di Andrea Della Vecchia e Woody Chui, ed è uno degli studi più affermati del settore. Tra le sue creazioni, trovano spazio i modelli della mobilità elettrica, tra cui lo scooter più famoso della storia. ELETTRA è infatti una Vespa 100% elettrica, spinta da un motore da 7 kW con 240 Nm di coppia e 95 km/h di velocità massima. L'autonomia è di 140 chilometri, ottenibili anche con una singola carica, grazie alla batteria da 5,6 kW/h.

ACCENSIONE E "QUADRO STRUMENTI" DAL TELEFONINO

L'accensione è keyless, ma non solo. In pratica, la Vespa 'green' si accende tramite un'app dedicata da scaricare sul proprio smartphone: oltre ad avviare lo scooter, l'app permette al guidatore di monitorare tutti i dati e le informazioni sulla navigazione, proprio come un display.

Vespa ELETTRA non è naturalmente in produzione, trattandosi di un concept. Non ancora, almeno. E se qualcuno si interessasse? Staremo a vedere. Il futuro è ormai iniziato.