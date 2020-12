Da Borgo Panigale, linee e capi diversi a seconda delle esigenze dei motociclisti, da chi intende guidare in città a coloro che compiono viaggi avventurosi, passando per i centauri dallo stile di guida più sportivo

Nuovi modelli come Monster, Multistrada V4, Scrambler, uno sguardo doveroso al futuro, ma non solo: Ducati pensa anche all'abbigliamento. Dai viaggi avventurosi alle guide sportive, passando per la normale routine dei tragitti urbani: la nuova collezione Ducati Apparel 2021 è stata pensata per le esigenze di diversi motociclisti.

QUALITÀ, STILE E SICUREZZA

Parole chiave, design e tecnologia, assieme a comfort e sicurezza, per dei capi sottoposti inoltre a rigidi test di qualità. La collezione di abbigliamento tecnico si divide nelle linee Racing, dedicata alla pista, Sport, per la guida sportiva su strada, Touring, per i viaggi su strada o in off-road, e Urban, per muoversi in città senza scendere a compromessi sul livello di protezione.

I PRODOTTI

Ducati, abbigliamento tutto nuovo con la collezione Apparel 2021

Il nuovo casco DC V5 presenta una calotta esterna in fibra SNC2 (Structural Net Composite) resistente, rotonda e liscia per proteggere dagli urti e dissipare l'energia di impatto, dotata inoltre della Peripherally Belted, una fascia di rinforzo in fibra brevettata posizionata lungo la parte superiore del casco. La visiera conferisce un ampio campo visivo per affrontare la guida in ogni angolazione, con meccanismo di apertura mutuato dall'automobilismo, ventilazione ottimizzata per la massima stabilità ed efficienza ad alte velocità.

C'è anche la giacca in pelle Ducati Corse C5 della linea Sport, con un design che spicca grazie all'uso dei loghi Ducati che conferiscono al capo un aspetto moderno. Dotata di placche in alluminio intercambiabili sulle spalle e di protezioni composite sui gomiti, è predisposta per l'inserimento del paraschiena e del paratorace. All'interno è presente una fodera fissa in Nanofeel e 3D bubble antisudore, anallergica e termoregolatrice.



Il completo giacca e pantaloni antipioggia Aqua è dedicato alla gamma Touring della Casa di Borgo Panigale. Leggero e resistente, pratico, veloce da indossare e compattabile in un marsupio, è realizzato sulla base di briefing specifici dei tester Ducati. Grazie alla scelta dei tessuti e alla fattura rimane impermeabile anche in condizioni estreme.

Per i centauri da città, invece, Ducati propone la sua linea Urban. Capi come la felpa certificata CE Downtown C2 abbinano uno stile minimal e sofisticato a praticità e protezione. L'esterno è in poliammide elasticizzato con mano cotoniera accoppiato a del micropile, mentre l'interno è dotato di fodera in rete con rinforzi antiabrasione in fibra aramidica, protezioni su spalle e gomiti e una tasca per l'inserimento del paraschiena.

GAMMA SPORTSWEAR TRA STRADA E CORSE

Arrivano novità anche per la gamma Sportswear. Ducati propone la linea Smart: un'essenziale ed elegante capsule collection composta da parka, piumino, maglione e camicia. Ma c'è anche la linea DC Track a marchio Ducati Corse, che include felpe, polo, t-shirt e cappellini con uno stile ispirato al mondo racing (e logo e scudetto Ducati Corse), di cui riprende l'abbinamento nei colori rosso, bianco e nero.