Lo “Speciale Turismo” di In Moto prende le mosse da una regione magnifica, l’Abruzzo, plana sopra i cinque continenti, per poi tornare nel nostro Paese con dodici itinerari da programmare nell’autunno che sta per arrivare

Viaggiare. Tutti sentono il bisogno di muoversi, di partire. Di lasciare le comodità della propria dimora per vedere, sentire, annusare il mondo. Farlo su due ruote, poi, è qualcosa di magico.

Lo Speciale Turismo che In Moto propone fomenta questa voglia di partire; è un contenitore che raccoglie il meglio delle proposte di viaggio su due ruote e ci fa sognare luoghi lontani. Il perno dello Speciale Turismo è una Regione per certi versi poco nota ma che offre una miriade di spunti per gli amanti delle due ruote: belle strade, panorami, una buona tavola.

ABRUZZO: TRA STORIA E NATURA

Stiamo parlando dell’Abruzzo che abbiamo girato in lungo e in largo in sella all’ultima delle crossover firmata Suzuki, la V-Strom 1050 XT, nel suo più completo allestimento “Pro”. Un viaggio tra storia e natura, raccontato con passione e competenza, condito da consigli sulle tappe d’obbligo per cogliere appieno l’essenza di questa zona.

Il secondo pilastro di questo Speciale Turismo sono cinque tour in altrettanti continenti. Viaggi esotici, impegnativi, per certi versi folli, ma interessanti perché permettono di scoprire culture e situazioni lontane. Nuova Zelanda, Mongolia, l’Africa da sud a nord, e poi ancora la costa ovest del Nord America e quella del Sudamerica, in un volo che lascia senza respiro.

Il terzo capitolo, il più importante e corposo, ha come oggetto il nostro Paese, dall’estremo nord fino al profondo sud, isole comprese. Dodici itinerari dal Trentino alla Sicilia, comprensivi di mappe, per scoprire i borghi più belli, gli scorci più significativi, le strade più gustose della nostra magnifica Italia.

Tour medio-facili da programmare magari in un rilassante weekend autunnale. Buon viaggio!