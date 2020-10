Tra il 22 e il 25 ottobre 2020, il Salone padovano Auto e Moto d'Epoca rende onore alla storia di Genesio Bevilacqua, imprenditore laziale e patron dell'Althea Racing, scuderia indipendente che ha saputo tenere testa alle più grandi Case motociclistiche, laureandosi campione del mondo per cinque volte, con un titolo nella Superbike, due titoli nella Superstock e due nel Campionato marche.

LA MOSTRA: TRA MOTO E CAMPIONI DEL MONDO

Lo fa con la mostra "L'uomo che ha sconfitto i giganti", che celebra le imprese motoristiche di Bevilacqua nello spazio espositivo "Moto dei Miti" di Civita Castellana (VT), voluto da Bevilacqua stesso per organizzare eventi legati alle due ruote. La collezione varia tra le moto di personaggi come Paolo Pileri, maestro e ispiratore delle imprese di Bevilacqua, fino a nomi storici come Lucchinelli, Stoner, Capirossi e altri campioni del mondo, ma anche modelli che hanno scritto pagine fondamentali dell’ingegno motoristico e motociclistico italiano, in alcuni casi dei veri e propri pezzi unici. Il tutto, contornato da libri tematici, foto e filmati di repertorio, trofei, tute e caschi appartenuti ai piloti che hanno guidato quelle moto.

Per farvi venire l'acquolina in bocca: qualora vi rechiate al Salone di Padova, troverete, tra le altre, moto come la Suzuki RG 500 XR 40 di Lucchinelli, la Ducati GP06 di Capirossi, la GP07 di Casey Stoner campione del mondo 2007 e la Ducati 1098 F08 "Australian Flag" (tributo per l'addio alle corse di Troy Bayliss), moto campione del mondo nel 2008. Tra gli ospiti attesi, anche i piloti campioni del mondo Mario Lega e Virginio Ferrari, l'ingegner Jan Witteveen - progettista pluricampione del mondo e "padre" dei motori 2T -, e il team manager Roberto Gallina, campione del mondo nella classe 500 con la Suzuki nel 1981 e 1982.