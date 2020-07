Annata decisamente da dimenticare, anche per gli eventi dedicati alle due ruote. Causa situazione sul fronte coronavirus ancora lungi dall'essere stata superata definitivamente, l'annuale edizione di Wheels adn Waves, evento itinerante dedicate al mondo delle special, era stata posticipata rispetto ai classici giorni di giugno.

Con un comunicato ufficiale, gli organizzatori dell'evento di Biarritz, fanno sapere di dover gettare definitivamente la spugna per questo infausto 2020.

IL DUBBIO LASCIA IL POSTO ALL'OVVIO

"Abbiamo scelto di provare - recita la nota - spinti dal vostro incoraggiamento e dall'incrollabile sostegno dei dei partner locali che si sono mobilitati dalla nostra parte, abbiamo fatto di tutto per offrie un evento che sarebbe stato significativamente diverso nella forma ma non meno emozionante. Tuttavia, negli ultimi giorni, l'evoluzione della situazione sanitaria, la comparsa di nuove restrizioni che ci sono state - legittimamente - imposte, hanno in qualche modo seminato il dubbio.

Oggi il dubbio ha lasciato il posto all'ovvio: il peggioramento del contesto non ci permette più di lavorare sull'edizione speciale come l'avevamo immaginata agli inizi di giugno. Che senso avrebbe organizzare un evento basato sullo scambio e sulla condivisione in un momento in cui siamo impegnati da tutte le parti a mantenere la distanza?

Di fronte alla natura altamente restrittiva delle attuali misure sanitarie e poiché è nostra responsabilità partecipare alla sicurezza di tutti, dobbiamo annullare l'evento".

"Ci diamo appuntamento quindi al 2021 per celebrare il 10° anniversario, che - anticipiamo - sarà eccezionale!"

