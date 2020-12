Ogni anno che passa ci troviamo a prendere sempre più in seria considerazione il segmento delle moto elettriche. Ancora poco diffuse e perlopiù vituperate da una buona fetta di motociclisti, le moto ad elettroni si stanno piano facendo largo nella coscienza e conoscenza collettiva. Non è di certo un mistero che i governi di tutto il mondo stiano ormai spingendo verso una transizione elettrica dei trasporti e che il settore dell'auto stia già vivendo, non senza patemi, questa fase. Anche moto e scooter elettrici quest'anno hanno beneficiato del bonus mobilità e c'è da pensare/sperare che la cosa si ripeta nel 2021. Tra le moto, però, la situazione è certamente diversa e non solo perché la moto è in genere uno strumento di piacere e porta con sé determinati retaggi, ma anche perché il difficile rapporto tra autonomia e tempi di ricarica non rende a tutti appetibile il passaggio alla "nuova era". A scoraggiare l'acquisto della moto elettrica non è di certo la mancanza di modelli interessanti, anzi. Per questo abbiamo deciso di proporvi quelle che secondo noi sono attualmente le 8 migliori moto elettriche sul mercato.

Le migliori moto elettriche sul mercato: come abbiamo stilato la classifica?

Come detto il segmento delle moto elettriche è in piena evoluzione. Sono già presenti sul nostro mercati vari modelli di varie marche e con caratteristiche sempre più competitive e originali. Oramai da qualche anno non passa giorno che non si senta notizia di una start-up, di un prototipo o di un concept, ma stavolta vogliamo concentrarci prettamente su ciò che già c'è sul mercato in questo 2020. Non abbiamo incluso nelle nostre valutazioni i modelli in arrivo, ma soltanto quelli già acquistabili. Abbiamo poi stilato una classifica anche se, come forse apparirà ovvio, ognuno potrà farsene una propria in base alle proprie preferenze: il nostro obiettivo è fornirvi gli elementi per conoscere meglio questo mercato. Fare una reale comparativa è oltretutto difficile perché le moto che abbiamo scelto hanno talvolta caratteristiche diverse per tipologia d'uso. Ci siamo dunque basati sulla dotazione tecnica, sul piacere d'utilizzo che abbiamo riscontrato durante le nostre prove, sulla risposta alle esigenze di quella specifica tipologia di moto e sul difficile rapporto contenuti/prezzo. Come ogni classifica è perciò del tutto opinabile e vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti. Procediamo dunque con le 8 migliori moto elettriche sul mercato nel 2020 secondo In Moto.

Gira pagina per scoprire quali sono le 8 proposte più interessanti: