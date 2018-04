Dalla Biker Fest di Lignano Sabbiadoro al The Reunion di Monza fino al raduno dello Stelvio, cinque tappe per testare su strada la nuova gamma delle due Case del Gruppo Piaggio

Il Moto Tour 2018 di Aprilia e Moto Guzzi, iniziato nello scorso marzo a Motodays Roma, è pronto per il prossimo appuntamento, che andrà in scena al Biker Fest di Lignano Sabbiadoro dall’11 al 13 maggio.

Un evento nell’evento, dunque, per far conoscere da vicino le novità 2018 di Aprilia e Moto Guzzi, e non solo: si potrà salire in sella e provare le moto su strada e scegliere gli oggetti e i capi di abbigliamento più adatti da indossare tra le proposte di abbigliamento anche tecnico dei due brand. Inoltre, molteplici le attività previste per la community che uniscono possessori e appassionati dei due marchi motociclistici italiani.

Le altre tappe del Moto Tour Aprilia e Moto Guzzi saranno The Reunion a Monza il 19 e 20 maggio, il Wheels & Waves a Biarritz, sulla costa atlantica francese, dal 14 al 17 giugno e, ultimo appuntamento, dal 28 giugno al 1° luglio con il Raduno dello Stelvio.

LE MOTO - In tutti questi eventi, per gli appassionati amanti della moto italiana, saranno disponibili le serie speciali Moto Guzzi V7III - dalle Stone, Racer e Special alle nuove Carbon, Milano e Rough – e la custom di media cilindrata V9, nelle due versioni Bobber e Roamer.

Aprilia mette su strada la sua sportività e l’avanguardia tecnologica che la distingue grazie alla Tuono V4 1100, nelle versioni RR e Factory. La V4 di Noale, che si è imposta come naked sportiva, sarà a disposizione insieme alle rinnovate bicilindriche da 900cc Dorsoduro e Shiver.

PER PARTECIPARE - Le iscrizioni potranno essere effettuate in loco durante l’evento presso gli spazi Aprilia e Moto Guzzi, fino ad esaurimento posti. I tester, in possesso di patente di guida e di abbigliamento tecnico, troveranno casco e guanti per la prova qualora ne fossero sprovvisti.

I membri delle Community #bearacer club e The Clan - rispettivamente dedicate agli amanti di Aprilia e Moto Guzzi – potranno accedere a servizi e attività speciali a loro dedicate, come corsi di guida gratuiti, la personalizzazione del proprio casco e gadget esclusivi.

GLI EVENTI - Il Biker Fest è il festival che attira a Lignano Sabbiadoro motociclisti da tutto il mondo. E' un raduno dallo spirito Custom che nella edizione 2018 - dall'11 al 13 maggio - si conferma come un evento che mixa divertimento e amore per le due ruote. Tra i momenti salienti: Bike show, Scrambler Challenge e Live Music.

The Reunion, nel week-end del 19 e 20 maggio, è la festa dedicata a tutti gli appassionati di motociclette cafè racer, scrambler, special e dallo stile classico. Il raduno è ospitato nell'Autodromo di Monza. Un'esperienza durante la quale assistere o partecipare a sfide di accelerazione, spingersi in un inseguimento nel fango in sella alla propria scrambler, farsi ammaliare dai customizer che espongono le loro moto e componenti speciali o farsi coinvolgere dai club di motociclisti presenti e lasciarsi trascinare nella grande festa a base di rock’n’roll.

Wheels&Waves, dal 14 al 18 giugno, è il popolare festival di Biarritz, sulla costa atlantica francese, dedicato allo speciale connubio tra moto e surf che attrae migliaia di amanti di uno stile di vita per veri spiriti liberi. Musica, motociclette e onde animeranno la Cité de l’Ocean in prossimità di Biarritz, luogo sacro per i surfisti di tutto il mondo. Motociclisti e surfisti, due universi accomunati da spirito di ribellione e voglia di libertà che si incontrano e si fondono in un'estetica fatta di dettagli a metà tra tecnica e stile.

Il raduno dello Stelvio, che ha luogo a Sondalo, in provincia di Sondrio, dal 28 giugno al primo luglio, è un appuntamento per i motociclisti dall'animo sportivo e amanti della natura. Un motoraduno che viaggia lungo la strada che porta al famoso valico alpino, una delle mete più ambite dai mototuristi e non solo. Sarà ricco di appuntamenti tra cui esibizioni di Stunt Rider, momenti musicali e competizioni.