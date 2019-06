I fiori sono colori, profumi e bellezza. Ma in un angolo dell’Umbria saranno anche un gustosissimo piatto da assaporare in modi diversi, martedì 18 giugno, alla cena “Il Gusto dei Fiori”. L’Infiorata di Città della Pieve -organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga - è un evento che si festeggia anche in tavola. E così dal 13 al 23 giugno la Taverna del Barbacane - aperta tutte le sere ad eccezione del 17 e del 20 giugno - solleticherà il palato dei propri affezionati clienti con i piatti della tradizione come le “lumache al pizzico”, ovvero le chiocciole di terra servite con uno stuzzicante e segretissimo pizzico di pomodoro: una ricetta che è diventata l’emblema della taverna e che richiede un lungo lavoro di preparazione; oppure il cinghiale al dragoncello, uno spezzatino di carne di cinghiale molto ricco di aromi scelto dai palati più sofisticati, i pici, le tagliatelle, gli gnocchi e le carni cotte alla brace del camino, da sempre simbolo del punto di ristoro allestito nell'incantevole scenario degli Orti del Palazzo Vescovile. Il tutto in attesa dell’evento clou in programma il 22 e il 23 giugno, con un tappeto floreale di oltre 900 metri quadrati che partirà da Porta Sant’Agostino, percorrerà via Vannucci e terminerà ai piedi della Cattedrale della splendida cittadina in provincia di Perugia.

Spostandosi nel Lazio, a Nepi andranno in scena nel weekend i momenti finali del Palio dei Borgia, la manifestazione attraverso la quale la “città delle acque” in provincia di Viterbo ripercorre i momenti salienti della propria storia. Il 14 giugno è in programma“Harmonica”, che vedrà le esibizioni dei Gruppi Musici delle quattro Contrade di Nepi – Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca – e dei Gruppi Musici e Sbandieratori di altri paesi ospiti. Il giorno successivo, la Giostra dei cavalieri decreterà il vincitore dell’edizione 2019, mentre domenica 16 con il corteo storicosfileranno centinaia di figuranti lungo le vie del centro, indossando splendidi costumi, accompagnati dal ritmo dei tamburi, dallo squillare delle chiarine. Per i più golosi, il 14, 15 e 16 giugno, le taverne delle quattro Contrade saranno aperte e pronte a servire anche piatti tipici della cucina locale.

E sarà festa anche in provincia di Macerata, dove fino al 15 giugno il Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed ANCI farà tappa a Porto Recanati per il Brodetto Show. Oltre 20 ristoranti della cittadina di mare proporranno articolari menù basati su questo piatto, che qui si prepara senza pomodoro, ma con l’aggiunta dello zafferano. Nella famosa località balneare marchigiana, un vero e proprio “rondò” dei raffinati gusti adriatici, per congedare degnamente questo tripudio di profumi e di sapori, domenica 16 giugno sarà l’istrionico Gioacchino Bonsignore - esploratore del Gusto con l’omonima rubrica del TG5 - ad accompagnare gli amanti del “mangiar bene” in un viaggio alla scoperta del pescato locale, della sapienza marinara e delle attrattive di questo tratto di costa.

Arte e fede, natura e cultura, infine, si fonderanno il 22 e il 23 giugno ? per dare vita a uno spettacolo che lascia a bocca aperta: a Montefiore dell’Aso, grazioso borgo in provincia di Ascoli Piceno, quella con l’Infiorata del Corpus Domini è una tradizione antica, che affonda le radici sul finire degli anni '30.

