“Vai dove ti porta il cuore. Ma vacci in moto”. È questo lo slogan che campeggia sul sito del Triumph Club Regno delle Due Sicilie, riservato ai possessori ma anche ai semplici appassionati del marchio di Hinckley.

IL CLUB RIUNISCE GLI AMANTI DELLE TRIUMPH, e si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento nel Sud Italia per i fan della Casa inglese. E le Adunanze, veri e propri tour itineranti in giro per le regioni meridionali, sono il momento più atteso e interessante.

BASILICATA COAST TO COAST - Per l’edizione 2019, l’Adunanza del Club Regno delle Due Sicilie si svolgerà in Basilicata, dal 6 al 9 giugno, con partenza da Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Proprio la splendida “Città dei Sassi”, patrimonio dell’UNESCO, sarà una delle prime tappe del viaggio su Triumph: un percorso on the road immersi nella cultura, nella storia e nella bellezza della regione lucana.

E il video postato lo scorso gennaio dal canale YouTube ufficiale, aiuta già a immergersi nell’atmosfera e nei valori del Club.

DALLO JONIO AL TIRRENO, 330 km di costa, borghi antichi e paesaggi selvaggi, all’interno di una cornice paesaggistica splendida. Il programma prevede la partenza da Scanzano Jonico il 6 giugno, in cui i partecipanti potranno scegliere il proprio stile di guida. Per i successivi due giorni, poi, spazio al mototurismo.

PER OGNI SPOSTAMENTO è prevista la presenza di un Leader, che aprirà la colonna, e di Staffette e Spazzini, con a supporto mezzo di emergenza e officina a chiusura. Sul sito web del Triumph Club Regno delle Due Sicilie è inoltre possibile informarsi su tutto quello che riguarda costi, indicazioni stradali e l’itinerario nel dettaglio.