Le migliori sagre del fine settimana portano nel Lazio, in Veneto e in Puglia

Un fine settimana dedicato alla gastronomia e alle performance artistiche in un suggestivo borgo laziale fatto di stradine ciottolose, scalinate in pietra e affacci mozzafiato.

E’ quanto propone il 21 e il 22 luglio Cantalice, dove andrà in scena la 13esima edizione de “Il Cammino dell’Arte e del Gusto”: dalle 19 in poi il centro storico - che domina dall’alto la piana di Rieti regalando una splendida vista sui laghi Lungo e Ripasottile - sarà animato da spettacoli musicali e da illuminazioni architetturali degli scorci più caratteristici. In tavola si potranno assaggiare il cartoccio di verdure fritte, le bruschette con olio DOC e pancetta, il pecorino e il primo sale della piana reatina, la porchetta e tante altre delizie; in contemporanea prenderà vita il primo Festival di arti circensi in strada: Piazza Castello, Piazza San Felice, la Piazza del Ballo e il Chiostro di Santa Maria saranno il teatro di performance di danza sui trampoli, danza acrobatica aerea, spettacoli di magia comica itineranti e di danza con il fuoco. A Cantalice meritano una visita le chiese di San Felice, della Madonna della Misericordia e di Santa Maria del Popolo, oltre alla fontana “Scentella”; dal paese partono inoltre molti sentieri e suggestivi percorsi naturalistici che conducono anche fino al Terminillo e a Leonessa: l’abitato sorge proprio lungo il percorso del Cammino di Francesco, che permette di visitare i quattro Santuari Francescani della Valle Santa Reatina e bellezze naturali come il Faggio di San Francesco e le Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri.

Dal Lazio più incontaminato alle spiagge del Veneto, a Chioggia sarà tempo fino al 22 luglio ?di Sagra del pesce. Un appuntamento storico nella cittadina affacciata sul mare Adriatico, che proporrà le migliori ricette a base di prodotti ittici locali da gustare negli stand gastronomici: dal pesce in “saore” alla frittura mista, dalle vongole e le cozze in “cassopipa” alle sogliole ai ferri, fino ai fasolari gratinati e alle grigliate miste. Tra una portata e l’altra, ogni sera si potrà assistere gratuitamente a spettacoli teatrali, musicali e cabaret nei due palchi allestiti in Piazza Vigo e in Porta Garibaldi. Con le sue isolette e i suoi ponti, Chioggia è conosciuta come “la piccola Venezia”: la Sagra si terrà su Corso del Popolo, la principale via del centro storico, e sarà una buona occasione per scoprire anche il Duomo, Porta Garibaldi, il Granaio e la chiesa di San Domenico.

Riscendendo la Penisola fino al suo “tacco”, sarà festa grande anche a Merine, dove la Sagra te lu ranu sarà un ringraziamento al grano, frutto e simbolo delle fatiche contadine nei campi, e al contempo un momento che coinvolgerà tutto il paese. Dal 20 al 22 luglio si potrà ustare un’ampia selezione dei prodotti tipici di questo territorio: “ranu stampatu”, “muersi”, “fave nette e cecore reste”, carne di cavallo, pucce, “frise ncapunate”, pizzi e pasticciotti. Il centro storico conserva la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di Maria SS. Assunta e le caratteristiche abitazioni fortificate mentre Lecce, considerata la capitale del barocco del Sud, dista solo 3 chilometri.

Trascorreranno poi solo pochi giorni e gli amanti dei sapori di una volta si daranno appuntamento a Paganico Sabino (Rieti), dove domenica 29 luglio è in programma la Sagra delle sagne strasciate: si tratta di una sfoglia realizzata a mano con farina, acqua e uova che viene strappata in piccoli lembi, cotti e conditi con i prelibati funghi porcini raccolti nei boschi della zona, da gustare insieme a porchetta, pane e vino rosso.

A cura di www.fuoriporta.org