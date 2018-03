Al via la seconda edizione di Honda True Adventure Toscana, viaggio-esperienza dedicato ai proprietari di tutte le versioni della CRF1000L Africa Twin, compresa la nuova versione Adventure Sports. L’appuntamento è dal 25 al 28 maggio nello scenario della Val d’Orcia e delle Crete Senesi, con base al Fonteverde Resort a San Casciano dei Bagni, a pochi chilometri da Siena.

FUORISTRADA E ASFALTO - L’evento è organizzato da Honda per far scoprire il vero spirito True Adventure della nuova Africa Twin, tra terra, polvere e guadi, condividendo divertimento, emozioni oltre a permetere di aumentare il proprio bagaglio di esperienza. I partecipanti potranno trascorrere quattro giorni in sella alla loro moto, portando la propria Africa Twin su percorsi enduro, ricchi di fascino, caratterizzati da scenari mozzafiato, per scoprire così anche l’anima offroad di questa moto. I piloti meno esperti potranno assaporare il piacere di guidare su sterrati sfruttando in totale sicurezza la grande polivalenza della loro maxienduro, sotto il controllo e la direzione di esperte guide locali coadiuvate dagli istruttori della Honda True Adventure Offroad Academy.

Sono previsti itinerari completamente stradali per chi invece vuole guidare solo su asfalto tra curve e scorci indimenticabili.

LE NOVITA’ - Da quest’anno l’evento è aperto anche al “SUV a 2 ruote” X-ADV, alle crossover con motore V4 Crosstourer e Crossrunner, alle vivaci NC750X e CB500X e, per i soli itinerari stradali, alle moto naked e touring Honda. E per chi lo desidera, con sovrapprezzo, c’è la possibilità di prenotare una Africa Twin a noleggio. Attraverso la rete dei concessionari ufficiali Honda, chi desidera partecipare può ottenere tutte le informazioni e prenotare direttamente il proprio pacchetto soggiorno-evento.

PROGRAMMA - L’arrivo è previsto per venerdì 25 maggio: il primo giorno check-in e briefing insieme ai marshall che guideranno le escursioni, il secondo e terzo giorno è dedicato agli itinerari su strada e fuoristrada attraverso gli scenari che si dipanano tra la Val d’Orcia e le Crete Senesi, il quarto giorno è previsto il check-out per i rientri.

Tutti i dettagli e i prezzi del Honda True Adventure Toscana sono sul sito ufficiale Honda.