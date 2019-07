Suzuki ha realizzato la nuova Katana per destinarla a chi vuole identificarsi nella propria moto, perché la considera come una sua estensione, proprio come i samurai consideravano le katana (ovvero le spade) parte di loro stessi.

E su strada l’integrazione tra guidatore e moto è massima. Dotata di un telaio rigido e leggero, la Katana è stata progettata per tagliare traiettorie come una lama, grazie anche alla messa a punto dell’assetto e dell’impianto frenante. E per rendere più agevole la gestione dei 150 cavalli dell’esuberante motore a quattro cilindri, è stato istallato un controllo elettronico della trazione regolabile e disattivabile.

Dopo i DemoRide Tour e il Katana Tour, che hanno totalizzato quasi 500 prove, da Suzuki arriva nuova nuova iniziativa: "l’Hill Climb Tour", che consente di provare gratuitamente la Katana in uno dei suoi habitat ideali, ovvero su alcune tra le più belle strade di montagna d’Italia.

QUANDO E DOVE - L’Hill Climb Tour si svilupperà su tre fine settimana, dal 13 al 28 luglio, toccando il Piemonte, la Lombardia e l’Appennino tra l’Emilia Romagna e la Toscana. In ogni regione la struttura allestita da Suzuki farà base presso luoghi molto frequentati dai motociclisti e permetterà loro di guidare un lotto di sei esemplari di Katana su percorsi che Suzuki promette essere mozzafiato, progettati per far apprezzare la maneggevolezza della maxi di Hamamatsu nelle curve strette, il suo bilanciamento nei tornanti e il suo rigore in piega.

IL CALENDARIO - Il Katana Hill Climb Tour prenderà il via sabato 13 luglio dal Bar Ristorante della Serra, in Frazione Broglina 5 a Magnano (Biella), per spostarsi l’indomani, domenica 14, a pochi chilometri di distanza, al Biker’s Pub di Viverone, in via Lungo Lago 15.

Il weekend successivo il Katana Hill Climb Tour sarà invece sul Passo della Raticosa, nel territorio del comune di Firenzuola (FI). Sia sabato 20 sia domenica 21 la struttura Suzuki si troverà presso il celebre Chalet Raticosa, tradizionale luogo di ritrovo di tanti amanti delle due ruote.

L’Hill Climb Tour si chiuderà poi nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 sulle Alpi lombarde. I giri partiranno dal Bar Lord Byron in via Generale Luigi Reverberi 20 a Bormio (SO), ai piedi delle salite a passi mitici, come lo Stelvio e il Gavia.

In ogni appuntamento del Katana Hill Climb Tour tutti i partecipanti potranno trascorrere un po’ di tempo in un clima allegro e conviviale e riceveranno in omaggio come ricordo della giornata un pratico zainetto Katana.

COME SI PARTECIPA – Non occorre alcuna registrazione o prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi con una patente valida e l’indispensabile abbigliamento tecnico presso la struttura allestita da Suzuki e, una volta compilati i moduli necessari, si potrà saltare in sella, fino a esaurimento posti. I tour si svolgeranno la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e riprenderanno dopo pranzo alle 14.00 per proseguire fino alle 18.00. Ogni giro avrà una durata di 30 minuti circa e si svolgerà su strade aperte al traffico, dietro un apripista dell’organizzazione Suzuki.

Suzuki avvisa che le varie tappe del Katana Hill Climb Tour potranno subire variazioni o cancellazioni in caso di condizioni meteo particolarmente avverse o di altre esigenze.

LA VERSIONE JINDACHI - Allestimento sontuoso per la versione Jindachi, che punta a rendere la Katana ancor più emozionante da possedere, prima ancora che da guidare. Il suo equipaggiamento serie comprende infatti lo scarico Akrapovic in titanio, la sella bicolore, il cupolino maggiorato, le protezioni carbon look e i set di adesivi per la carrozzeria e le ruote. Il prezzo è di Euro 14.290.

PER SAPERNE DI PIU’ - Chi non potrà partecipare al Katana Hill Climb Tour ma vuol saperne di più sulla maxi di Hamamatsu e dai leggendari samurai può visitare il sito che Suzuki ha dedicato alla Katana al link moto.suzuki.it/katana Qui si trovano testi e immagini che illustrano la filosofia della moto, partendo dal mondo dei maestri spadai giapponesi che ispirò l’originaria Katana negli Anni Ottanta. Quel modello rivoluzionò il design motociclistico e la nuova Katana rielabora ora quelle forme, abbinandole alla tecnologia avanzata.