La decima edizione del festival è in programma il 5, 6 e 7 luglio: sabato ci sarà il motogiro “Lost Life Lap” che porterà i centauri a spasso per la riserva naturale del lago di Vico

Il Bconefest è il festival di moto e musica organizzato a Faleri dall’associazione Bcone con il patrocinio del Comune di Fabrica di Roma e del Consorzio dei Comuni della Via Amerina. Giunto alla decima edizione, il Bconefest sarà aperto venerdì 5 luglio dai gruppi musicali "Keet&More" e "Regina, The Real Queen Experience": una cover band del mitico gruppo inglese tra le più apprezzate in Italia. L'appuntamento è al Piazzale Centro Commerciale Faleri e l'ingresso è gratuito per tutti.

LOST LIFE LAP - Gli appassionati di moto dovranno aspettare sabato 6 luglio. La festa, infatti, prosegue con “Lost Life Lap”, il motogiro organizzato dal MotoclubFaleri in collaborazione con Fmi che porta i centauri a spasso nelle strade della Tuscia, passando per la riserva naturale del lago di Vico. La partenza è prevista per le ore 15, il rientro dei piloti alle 18:30. Prima di proseguire la serata a suon di musica, sul palco verranno premiati i vincitori del "Lost Life Lap".

FESTA E MUSICA – La sera del 6 luglio due band, entrambe provenienti dal mondo di X-Factor, intratterranno il pubblico: i Seveso Casino Palace e i Ros. La festa non si chiuderà prima di domenica 7 luglio: i bambini potranno divertirsi con i giochi gonfiabili messi a disposizione gratuitamente, mentre dalle 20 saliranno sul palco i ballerini della “Compagnia dei sogni Asd”. Prima della “Festa della festa”, il classico momento di chiusura del Bconefest, si esibirà il duo comico Lando e Dino. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza per progetti di clownterapia e progetti territoriali legati allo sviluppo di attività formative nelle scuole della Tuscia.