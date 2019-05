Doppio appuntamento per Suzuki. Il team sarà, infatti, impegnato su due fronti nel primo weekend di giugno. Se da una parte la rete di concessionari italiani ha in programma due nuovi eventi nel milanese del Katana Tour (di cui vi abbiamo dato l'annuncio in questo articolo), dall'altra tornano le tappe del DemoRideTour tra Marche e Toscana. Per prenotare le prove basta andare sul sito www.suzukitour.it e selezionare data e località. Ma procediamo con ordine.

KATANA TOUR - Il 1° e il 2 giugno saranno due gli indirizzi da segnare in agenda. Prima via Cesare Battisti 82, a Pogliano Milanese, presso Motorpep e poi via Carlo Maria Maggi 82, ad Abbiategrasso, alla Casa della Moto. Il Katana Tour si sposterà da una struttura all'altra tra sabato e domenica per far testare su strada la Katana, protagonista assoluta dell'evento. Non solo due ruote: a fine giornata, per entrambe le date, sono in programma aperitivi e distribuzione di gadget Katana.

DEMORIDETOUR - Si sposta nel centro Italia, invece, il DemoRideTour. Paesaggio molto suggestivo e decisamente intrigante per gli appassionati: l'Appennino tosco-marchigiano. Il 1° giugno appuntamento a Pesaro da Gadani Moto, sulla Strada Statatale Adriatica; domenica 2, invece, tappa in terra toscana, a Sansepolcro in provincia di Arezzo, da Mazzoni Moto in via Carlo Dragoni 33.

LO SPIRITO - A caratterizzare i tour è lo spirito d'avventura e la voglia di testare su strada la gamma Suzuki e comprenderne le caratteristiche e le potenzialità. Protagonista, come dice anche il nome, è la Suzuki Katana, ma ci sono molti estimatori anche per i modelli V-Strom 650 e 1000 XT. L'appuntamento è fissato, adesso si deve solo scegliere dove e quando.