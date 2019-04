Due giorni di raduno in pista dedicati agli appassionati della ‘verdona’, con tante iniziative e la presenza di piloti di punta del marchio di Akashi, compreso il quattro volte campione della Superbike Jonathan Rea. Questo, in sintesi, il ‘piatto ricco’ dei Kawasaki Days, in programma il 4 e il 5 maggio all’autodromo di Modena.

Kawasaki Days con Rea - LE FOTO

DEMO RIDE - Sarà possibile prenotare, direttamente sul posto, test ride gratuiti in sella ai modelli della gamma Kawasaki 2019 su un percorso studiato ad hoc all’esterno del circuito. Per la prova delle moto è necessario essere dotati di abbigliamento tecnico e della patente in corso di validità.

I PILOTI – Jonathan Rea, campione del mondo in carica WSBK, sarà presente nella giornata di sabato 4 maggio e si esibirà in uno show lap insieme ai piloti del Kawasaki Puccetti Racing: Okubo, Razgatlioglu e il Team Pedercini Racing con Badovini e Torres. Il campione italiano motocross Alessandro Lupino, farà il suo esordio in pista in sella ad una Ninja ZX-6R 636.

Tutti i piloti saranno a disposizione per foto e autografi.



ESAME PRATICO PATENTE - Saranno allestiti i due nuovi test pratici previsti dal “Ministero dei Trasporti” per il conseguimento della patente di guida e tutti i presenti all’evento avranno la possibilità di cimentarsi in sella alle nuove Z125 e Ninja 125 simulando lo svolgimento di un vero esame.



SHOW LAP NINJA H2R - La moto prodotta in serie più potente al mondo, guidata da piloti professionisti, si esibirà in pista mostrando agli appassionati le potenzialità del suo motore Supercharged da oltre 300 cavalli.



CHRIS RID – STUNTRIDER - Lo stuntman Kawasaki per eccellenza si esibirà in sella alle sue amate Kawasaki KX65, Kawasaki Z650 e la Kawasaki ZX-6R 636.



JEEP OFF ROAD EXPERIENCE - La concessionaria Planet Auto di Modena invita tutti i fan Kawasaki a vivere la Jeep Experience e a testare la gamma Jeep in un’area off road adiacente al circuito con driver professionisti.



TEST E-BIKE KAWASAKI - Meriday Italy con l’aiuto di migliaia di lattine (gratis per tutti) di Monster Energy darà la carica ai test ride delle nuovissime e-bike Kawasaki su un percorso fuoristrada “in stile” fettucciato da enduro.

Tiesse Robot allestirà un set fotografico futuristico con protagonisti un Robot antropomorfo Kawasaki BX300 ed una Kawasaki KX250



CLASSIC EDITION – La Kawasaki Z900RS Classic Editon n°001 sarà esposta da SC Project insieme ad altri modelli Kawasaki equipaggiati con gli scarichi firmati SC mentre Total Italia metterà a disposizione un’area hospitality per una pausa di relax firmata ELF. Si potrà vedere da vicino l’inedita livrea ELF della Kawasaki Ninja ZX-10RR – qui in versione bi-posto – che sarà utilizzata dal team Kawasaki Puccetti Racing al roundi di Imola del WSBK la settimana successiva.

PARATA IN PISTA - Alle ore 17 sia il sabato che la domenica, per il giro di pista ufficiale di tutti i partecipanti su moto Kawasaki.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti le marche di moto mentre i turni in pista sono dedicati esclusivamente a modelli Kawasaki.

Per partecipare ai Kawasaki Day e per acquistare i turni in pista è necessario registrarsi su www.kawasaki.it