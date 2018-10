Moto Guzzi Experience è nata poco più di un anno fa come avventura in sella alla gamma delle bicilindriche di Mandello, per regalare emozioni a tutti gli amanti dell’esperienza on the road: della natura, della scoperta del territorio e dell’amicizia che si crea tra compagni di avventura.

E se le prime edizioni si sono snodate sulle strade della Sardegna, sulle Dolomiti, del Trentino e in Toscana, per il 2019 Moto Guzzi ha preparato un calendario di appuntamenti che si protrarrà per nove mesi a partire da marzo. Moto Guzzi Experience

LE NOVITA’ - Sarà dunque ancora più vasta la proposta di paesaggi e strade straordinarie anche al di fuori dei confini italiani.

Un’altra grande novità è rappresentata dalla differente tipologia e durata dei tour: si potrà scegliere tra viaggi più brevi, della durata di 4 giorni, ed escursioni di una settimana, fino a esperienze più avventurose e trascorrere fino a dieci giorni in sella alle Moto Guzzi.

È confermata la speciale formula all inclusive: il pacchetto turistico comprende il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio.

La Moto Guzzi Experience non si rivolge soltanto ai fedeli Guzzisti di The Clan - la comunità ufficiale Moto Guzzi che riserva ai suoi membri vantaggi esclusivi, che ha di recente superato i 30.000 iscritti - ma è aperta a tutti i motociclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello.

C’E’ TUTTA LA GAMMA - In ogni tappa della Moto Guzzi Experience i partecipanti hanno l’opportunità di godere dell’intera gamma di modelli Moto Guzzi: la best seller V7 III nel suo ricco ventaglio di versioni; la rinnovata V9 dallo spirito custom e dalla doppia anima; la ribelle Audace, muscle bike dalle potenti prestazioni; la lussuosa Eldorado, sontuosa e tecnologicamente di avanguardia; l’ammiraglia California Touring, ineguagliabile per comfort e classe; la possente MGX-21, la bagger di Mandello che rappresenta l’anticonformista bandiera tecnologica di Moto Guzzi. Modelli ai quali si aggiungerà, nel 2019, l’attesissima Moto Guzzi V85 TT.

APPUNTAMENTO A EICMA – Le prenotazioni per le tappe della Moto Guzzi Experience 2019 prenderanno il via in occasione del salone internazionale della moto EICMA 2018, in programma a Fiera Milano-Rho dall’8 all’11 novembre: presso l’area Moto Guzzi (Padiglione 9) sarà inoltre possibile ricevere ulteriori informazioni, disponibili anche sul sito web Moto Guzzi, www.motoguzzi.com, oltre che sul sito dedicato alla community The Clan: theclan.motoguzzi.com.