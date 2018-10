Per la quinta edizione del Festival della Cultura Tecnica di Bologna, Ducati accoglierà tutti gli appassionati di moto nel proprio laboratorio

"Fisica in Moto" è il laboratorio didattico interattivo dedicato agli studenti delle scuole medie superiori realizzato all'interno della fabbrica Ducati di Borgo Panigale da Fondazione Ducati in collaborazione con il Liceo Malpighi di Bologna.

Scopo del laboratorio, unico nel suo genere, è quello di realizzare un ponte tra la scuola e la fabbrica, passando attraverso l'esperienza dei musei della scienza e della tecnica.

Nel contesto delle iniziative della quinta edizione del Festival della Cultura Tecnica della città metropolitana di Bologna, Fondazione Ducati accoglierà ragazzi, studenti, famiglie e appassionati nel laboratorio ‘Fisica in Moto’.

IL LABORATORIO - All'interno del laboratorio è possibile sperimentare, grazie ad alcuni macchinari interattivi appositamente progettati e realizzati, i principi fisici studiati a scuola e il legame tra questi e la progettazione di una moto Ducati.

Il laboratorio è strutturato in tre sale: una speciale officina Ducati, un innovativo laboratorio scientifico e la sala Ducati Corse, dove gli studenti si sfidano in un vero e proprio MotoGP della fisica.

IL PROGRAMMA DUCATI - Nelle giornate del 27 ottobre, 17 novembre e 8 dicembre, Fisica in Moto sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 17:30, con quattro turni di visita (partenza tour alle 9:30, 11:30, 14:00, 16:00). Le attività interattive verranno condotte con la supervisione dei tutor didattici del laboratorio e sono adatte a tutti senza limiti di età o di preparazione scientifica-tecnica. In laboratorio sarà possibile sperimentare la concretezza dei principi fisici che determinano il funzionamento e la progettazione delle moto e dei motori Ducati. Sarà anche un’occasione per visitare il Museo Ducati a tariffa ridotta e conoscere la storia delle rosse di Borgo Panigale.

Per prenotare la visita al laboratorio scrivere una mail a fisicainmoto@ducati.com, indicando nome, cognome ed età dei partecipanti e turno di visita preferito.