Total rafforza la sua presenza in Italia con importanti sponsorizzazioni in SBK e Moto2

Nata dalla scissione del ramo di azienda lubrificanti, benzine da competizione, fluidi e solventi industriali di Total Erg SPA, ad inizio di quest’anno, Total Italia Srl è entrata a far parte a pieno titolo del Gruppo Total che ne diventa l’azionista unico.

“Questa operazione – aveva dichiarato Benoît Luc, Direttore Generale Europa - è la prova della volontà del Gruppo Total di continuare ad investire nei settori dei lubrificanti a marchio TOTAL ed ELF, delle benzine da competizione e dei fluidi e solventi speciali, settori che riteniamo essere fondamentali all’interno della strategia del Gruppo. La nuova Total Italia si fonda sugli oltre 60 anni di presenza in Italia del Gruppo e ha l’ambizione di caratterizzarsi come la società del settore più innovativa e più vicina alle esigenze dei Clienti. È quindi previsto un importante piano di investimenti con officine partner a marchio Total, collaborazioni più strette con le case automobilistiche e motociclistiche, una rinnovata presenza nelle principali competizioni auto e moto, così come un potenziato supporto a tutto il settore industria che potrà, sempre di più, contare sulle competenze e sulla professionalità dei nostri esperti e sulla qualità dei nostri prodotti”.

NELLA SERATA DI PRESENTAZIONE MILANESE oltre ai manager Grégoire Natta, Amministratore Delegato Total Italia S.r.l., Filippo Redaelli, Direttore Generale Total Italia S.r.l. e Benoît Luc, Direttore Generale Europa, erano presenti importanti piloti come Tom Sykes, del Kawasaky Racing Team che corre in SBK e Alex Marquez del Team Marc VDS di Moto 2, le cui squadre godono entrambe della sponsorizzazione da parte di Total.

PIÙ RECENTEMENTE, invece, in occasione della presentazione ufficiale del team Kawasaki Puccetti Racing per la stagione 2018, è stato confermato il rinnovo della partnership con Total Italia, che dura da oltre 10 anni. La sponsorizzazione riguarda in particolare il pilota turco Toprak Razgatlioglu, che quest'anno compie il salto dalla categoria STK1000 alla categoria Superbike. La cerimonia, svoltasi a Reggio Emilia a inizio Febbraio, si è aperta con la presentazione dei piloti che quest'anno correranno nella categoria 600: il 5 volte campione del mondo Kenan Sofuoglu e Hikari Okubo, che debutta quest'anno per la prima volta in sella a una Kawasaki. Più tradi è stato lo stesso Toprak Razgatlioglu a svelare la Kawasaki ZX-10RR Superbike, in diretta streaming su Facebook.

“Lo scorso anno abbiamo festeggiato con orgoglio dieci anni di partnership insieme al team Kawasaki Puccetti Racing, di cui ammiriamo la professionalità e il valore della squadra nel mondo” ha dichiarato Filippo Redaelli, Direttore Generale Total Italia. “Oggi siamo oltremodo fieri di celebrare i cinquant’anni del marchio ELF ancora una volta con il team di Manuel Puccetti e per l’occasione nei round italiani di Imola e di Misano abbiamo in serbo una sorpresa che vi sveleremo nei prossimi mesi e che testimonia una volta di più il legame “storico” che c’è tra ELF, Kawasaki ed il team Puccetti”.