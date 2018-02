Cinque prove, con la finale durante il Beta Day a Rignano sull'Arno. Si partecipa con moto Beta Enduro 4T e 2T, ora anche nelle classi E1 e Over 50

La seconda edizione del Trofeo Enduro Master Beta è ai nastri di partenza: il primo round in calendario sarà già il prossimo 25 marzo a Castelraimondo, in provincia di Macerata. Si tratta di un monomarca dedicato ai possessori di moto Beta che desiderano mettersi alla prova nelle competizioni.

Il format rimane quello della prima stagione: cinque prove, delle quali quattro abbinate a varie date dei campionati regionali con finale a Rignano sull’Arno durante il Beta Day, la grande festa di fine stagione organizzata presso la sede aziendale.

Potranno partecipare i proprietari di moto Enduro 4T e 2T, compresi i modelli denominati “Racing”, “Factory” e “Xtrainer”, indipendentemente dall’anno di produzione.

COME SI SVOLGE - Rispetto alla prima edizione sono state introdotte delle novità, prima tra tutte la formazione di due nuove classi: E1 dedicata alla neonata Beta RR 125 2T e Over 50 per tutti i piloti che vogliono confrontarsi con i contendenti di pari età.

È stata inoltre rivista la modalità di assegnazione del punteggio che vedrà i primi 20 classificati di ogni categoria raccogliere punti allargando così la competizione ad un numero sempre maggiore di partecipanti.

COME SI PARTECIPA - Rimane invariata la quota di iscrizione al Trofeo: € 300,00 (Iva compresa) che danno diritto all’iscrizione ad ogni tappa, kit lubrificanti ed abbigliamento gara e dopo gara Beta.

Sarà possibile partecipare anche ad una o due sole gare del Trofeo al costo di 50 € (Iva compresa) iscrivendosi alla categoria ospiti.

Al termine della stagione saranno premiati i primi 3 classificati di ogni classe con:

1° - Buono sconto di € 1000,00 sul prezzo di acquisto di un RR 2019

2° - Buono sconto di € 700,00 sull’acquisto di un RR 2019

3° - Buono sconto di € 500,00 sull’acquisto di un RR 2019

Le iscrizioni si effettuano inviando il modulo contenuto nel regolamento provvisorio (clicca qui per scaricare ) all’indirizzo e-mail: masterbetaenduro@gmail.com

L’iscrizione dovrà essere confermata mediante versamento dell’importo indicato mezzo bonifico bancario entro mercoledì 28 febbraio.

IL CALENDARIO

25 marzo – Castelraimondo (MC) – Marche

13 maggio – Anghiari (AR) – Toscana

1 luglio – Casanova di Rovegno (GE) – Liguria

16 settembre – Farra di Soligo (TV) – Veneto

21 ottobre – Rignano sull’Arno (FI) – Toscana c/o Betamotor (Beta Day)