Alessandro 'Phonz' Fontanesi e San Marco Filios, che si autodefiniscono “menti e cuori” di Anvil Motociclette, hanno conquistato l’America nel senso letterale. I due hanno infatti stretto una partnership con la più antica Casa motociclistica a stelle e strisce: la Indian.

“Anvil Motociclette non è un semplice brand, non è solo un’ officina, ma è prima di tutto un’idea forte e decisa diventata un vero e proprio stile di vita”, dicono Phonz e San Marco. “È il diretto erede di un mondo di altri tempi, di quegli anni ’70 che hanno cambiato la storia del motociclismo creando le basi di ciò che guidiamo oggi. E come l’Emilia, la nostra terra di origine, Anvil riunisce un universo semplice e spontaneo a un mondo complesso, eccentrico e variegato, che ci rispecchia in ogni singola sfumatura”.

La storia - Questa filosofia di vita ha portato San Marco e Phonz a farsi un nome. Ad oggi il loro portafoglio comprende 18 special per produttori diversi. Sulla base queste 18 moto, Indian si è dichiarata entusiasta di vedere cosa potranno inventare i ragazzi per la Scout.

"Il vantaggio di avere un marchio con un'eredità così ricca come Indian Motorcycle, comporta che hai così tante storie da raccontare e, naturalmente, ricreare”, ha dichiarato Grant Bester, Vice Presidente e General Manager della Indian per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. “Quando i talentuosi ragazzi di Anvil si sono avvicinati a noi con un'idea, ho cominciato a sfogliare i libri di storia. Non diremo troppo di quello che stanno pianificando, ma sarà un grande progetto e siamo davvero entusiasti".

La realizzazione si potrà seguire attraverso i canali dei social media di San Marco e Phonz.

Sinergia perfetta - "Questo progetto con la Indian è una grande opportunità per noi, poiché è un marchio storico con una forte innovazione. Lavoriamo in modo simile e siamo felici di collaborare con un marchio dalla mentalità così aperta e condividere la narrazione", ha detto Phonz.

"La sinergia che abbiamo trovato tra i nostri due marchi è la soluzione perfetta per realizzare un progetto di successo”, aggiunge San Marco. “Ci sentiamo gratificati dal fatto che la Indian ci stia permettendo di sviluppare l'intero tema per questa Scout Sixty, dandoci la possibilità di mostrare la nostra ispirazione e creatività".