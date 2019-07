Si terrà a Milano, accanto alla sede della Regione Lombardia, il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d'Italia. L'area riservata per l'evento è stata ampliata per permettere la partecipazione ad un maggior numero di persone

Milano si prepara ad ospitare e_mob, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica: tre giornate in cui si svolgono congressi, interventi e test-drive, che hanno come obiettivo la divulgazione e la condivisione della cultura dei veicoli elettrici a zero emissioni. Giunto alla terza edizione, il Festival dell'e-Mobility si terrà presso Piazza Città di Lombardia, nei luoghi adiacenti al Palazzo della Regione, dal 26 al 28 settembre.

IL RADUNO - Il terzo Festival dell'e-Mobility si dividerà in tre giornate. La prima, il 26 settembre, avrà carattere istituzionale, data la presenza di massimi esponenti governativi nazionali, delle pubbliche amministrazioni locali e territoriali. La seconda giornata avrà carattere tecnico-scientifico, con la presenza di esperti nazionali ed internazionali che daranno vita a dibattiti e a chiarimenti sul mondo green. Mentre nella terza giornata ci sarà lo spazio dedicato ai cittadini, ai possessori di veicoli elettrici e agli studenti delle scuole. Inoltre, nella giornata conclusiva è previsto anche il raduno nazionale dei possessori di mezzi elettrici. Lo scorso anno, a fronte di oltre 500 prenotazioni, la partecipazione fu limitata a soli 135 veicoli: per questo motivo la novità di quest'anno è l'estensione dell'area riservata al raduno.

COME PARTECIPARE - Per prendere parte al Festival dell'e-Mobility, è necessario iscriversi gratuitamente tramite il forum presente nel portale e_mob. Saranno assegnati anche dei premi per coloro che provengono da più lontano o per i possessori dell’auto elettrica più anziana o quella che ha percorso più chilometri. Tutti i partecipanti all'e_mob 2019, potranno ammirare alcuni esemplari meravigliosi di veicoli a zero emissioni: tra tutti spicca la storica Fiat 600 Multipla risalente agli anni ’50, convertita in auto elettrica.