X-903 Test Ride Tour è il tour itinerante di ben 6 mesi che farà tappa nei principali rivenditori ufficiali Nolan sparsi sul territorio italiano.

Sarà sufficiente recarsi presso il dealer più vicino aderente all’iniziativa e richiedere il nuovo X-903 per testarlo su strada a bordo della propria moto. In questo modo, sarà possibile apprezzarne le caratteristiche e innovazioni come il meccanismo di posizionamento magnetico della visiera MVA (Magnetic Visor Assembly) e il pratico sistema LPC (Liner Positioning Control) che permette la regolazione della cuffia interna.

LE TAPPE DEL TOUR – Partirà il 5 febbraio e per sei mesi toccherà tutte le regioni, dal Piemonte alla Ligura, dalla Lombardia al Veneto e Friuli, dall’Emilia Romagna alla Toscana, dall’Umbria e Abruzzo alla Toscana, dal Lazio alla Campania, alla Puglia, alla Sicilia.

COME E’ FATTO – E' il nuovo integrale touring top di gamma di X-lite frutto di un approccio progettuale ampiamente rinnovato nell’intento di offrire la miglior sintesi possibile delle esperienze Nolan e X-lite. Si caratterizza per il design d’ispirazione sportiva e le ricche caratteristiche tecniche. Volume contenuto con tre misure di calotta esterna, sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso d’emergenza (NERS – Nolan Emergency Release System), visiera ultrawide, innovativo meccanismo visiera a funzionalita' basculante, esclusivo sistema di assemblaggio magnetico della visiera, schermo parasole VPS regolabile in svariate posizioni, sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock2 oppure con doppi anelli Double D-Ring, a seconda della versione di prodotto, imbottitura interna di conforto Carbon Fitting Racing Experience con innovativa costruzione a rete, sistema di regolazione della posizione della cuffia LPC e predisposizione per il sistema di comunicazione N-Com, di nuova generazione.

Qui il calendario per consultare le date e gli indirizzi dove si svolgeranno gli X-903 Test Ride Tour.