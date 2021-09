Numeri delle vendite in forte aumento, e a ben guardare una buona parte delle vendite arriva dai mezzi per i giovani, le 125, e le medie cilindrate. Con un cambiamento dei gusti, ma anche un allargamento della platea di motociclisti

Guardi i dati del mercato e ti rendi conto di quanto il baricentro del mondo motociclistico stia cambiando. In tutti i sensi. Cambiano le cilindrate e le tipologie di moto che si vendono, e cambiano le marche.

“L’estate delle due ruote a motore non ferma la sua corsa”. Apre così il suo comunicato mensile Confindustria Ancma, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, che vanta con soddisfazione un +21,1% sullo stesso mese del 2019 e un +17,4% sul confronto gennaio-agosto 2021-2019. Già nei mesi scorsi si è iniziato infatti a confrontare i numeri delle vendite con il 2019; piuttosto che con il 2020, segnato dalle chiusure per la Pandemia Covid.

E subito dopo il presidente dell’Associazione, Paolo Magri, parla di “un andamento del mercato per certi versi sorprendente, che vede il consolidarsi di modelli accessibili e fruibili anche dal pubblico più giovane e del gradimento di cilindrate intermedie, che in meno di due anni hanno conquistato quasi il 40% del solo mercato moto. Una tendenza che, insieme all’andamento positivo degli scooter, contribuisce indubbiamente ad allargare la platea degli utenti e ad interessare nuovi motociclisti”.

Un mercato di moto per giovani!

Estrapoliamo da questa dichiarazione le cose più interessanti? La prima è che il mercato è sorprendente. La seconda è che si consolidano i numeri di prodotti di cilindrate intermedie, saliti oggi quasi alla metà del totale venduto. La terza cosa interessante è la conferma dei tanti giovani appassionati di moto. E che moto!

Vanno forte le sportive 125, con la Keeway RKF 125 (nella foto d'apertura) al 10° posto della classifica moto (1.737 pezzi), seguita dalla Fantic Motor Enduro/Motard (16a con 1.333 moto vendute) e dalla Benelli BN 125, la gemella della Keeway, (17a con 1.312 pezzi). Nella Top 30 c’è spazio ancora per una 125: la KTM 125 Duke, 28a con 776 moto immatricolate.

Vi state chiedendo quale sia la moto più venduta nei primi 8 mesi dell’anno? Ovviamente la Benelli TRK 502, che sta letteralmente volando. Keeway e Benelli fanno parte dello stesso gruppo, e bisogna notare che al 13° posto c’è ancora spazio per la “vecchia” Leoncino 500, che continua a vendere forte nonostante i ritardi della perennemente annunciata Leoncino 800. Facendo due conti si scopre che il binomio Benelli-Keeway sta vendendo forte, ed è ormai fra i grandi gruppi motociclistici. Come si evince anche dalla classifica delle case che vendono di più in Italia, che abbiamo pubblicato un paio di mesi fa.

Il resto vede sostanzialmente sempre gli stessi modelli in classifica, con il dominio Honda-Piaggio nel settore scooteristico; che vede però la Kymco piazzare il suo Agility 125 R16 al 4° posto con 5.545 pezzi.

Ora per le case inizia l’autunno, che porterà ancora sicuramente delle vendite forti. Arriveranno i saloni invernali, con l’Eicma di Milano previsto nei giorni 25-28 novembre. E la speranza di continuare a navigare sopra le tante incognite, come la crisi dei container, che sta continuando a mordere alcune case.

E ora un po' di numeri

La Top 30 delle moto

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2021 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 5.199 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.391 3 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.533 4 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.392 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.125 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.036 7 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.814 8 MOTO GUZZI V7 Naked 1.787 9 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.785 10 KEEWAY RKF 125 Naked 1.737 11 HONDA NC 750 X Enduro 1.729 12 YAMAHA MT-07 Naked 1.556 13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.525 14 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.394 15 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.337 16 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.333 17 BENELLI BN 125 Naked 1.312 18 YAMAHA MT-09 Naked 1.298 19 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.261 20 HONDA CB 500 X Turismo 1.174 21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.142 22 HONDA CB 650 R Naked 1.079 23 KAWASAKI Z 900 Naked 1.077 24 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 972 25 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 940 26 BENELLI IMPERIALE 400 Naked 845 27 KAWASAKI Z 650 Naked 837 28 KTM 125 DUKE Naked 776 29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 747 30 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 736

La Top 30 moto + scooter