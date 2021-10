Nella galassia Ducati, quello Scrambler è un mondo a sé, che vanta una gamma di modelli sempre più varia e articolata. Una proposta che quest’anno si allarga ulteriormente con l’arrivo di due novità: la Scrambler 1100 Tribute PRO, che va ad affiancare la Dark PRO e la Sport PRO tra le versioni più performanti; e la Scrambler Urban Motard, equipaggiata con lo stesso bicilindrico a L da 803 cm3 comune alla Icon, alla Icon Dark, alla Nightshift e alla Desert Sled.

DUCATI SCRAMBLER TRIBUTE PRO

Iniziamo dalla prima. La livrea “Giallo Ocra” e i numerosi particolari che rimandano dritti alle Ducati degli anni ’70 - come il logo Ducati dell’epoca disegnato da Giugiaro e i cerchi a raggi neri - non sono un caso. Questo, infatti, è un modello celebrativo, che nasce per rendere omaggio alla storia del motore bicilindrico raffreddato ad aria, a cinquant’anni dalla sua prima apparizione su una moto di Borgo Panigale: la Ducati 750 del 1971.

La base tecnica è la stessa delle altre Scrambler 1100 PRO. Il motore, quindi, è il noto bicilindrico da 1.079 cm3 con una potenza massima di 85 CV a 7.250 giri/min e un picco di coppia di 90 Nm a 4.750 giri/min. Sul fronte dell’elettronica, non mancano 3 Riding Mode di serie, ognuno associato a diversi Power Mode e differenti livelli di traction control. Come per tutta la gamma Scrambler, anche qui, inoltre, è presente di serie l’ABS Cornering per una maggiore sicurezza in curva; e non manca la predisposizione per il Ducati Multimedia System (DMS), che permette la connessione bluetooth con lo smartphone. Il faro anteriore è dotato di guidaluce a LED, mentre ulteriori dettagli stilistici distintivi sono gli specchietti retrovisori circolari e la sella in pelle marrone con cucitura dedicata. Non manca, infine, la presa USB posizionata sotto la sella. Prezzo: a partire da 13.990.

DUCATI SCRAMBLER URBAN MOTARD

Passando alla Urban Motard, il primo suggerimento arriva dal nome: una moto che nasce prima di tutto per farsi notare in ambiente metropolitano, mescolando efficacemente stile modaiolo e richiami alla sportività. Il Centro Stile Ducati ha interpretato questi concetti attraverso la proposta di una nuova livrea, che unisce in maniera inedita il bianco Star White Silk e il Rosso Ducati GP ’19, in una grafica originale e dal forte impatto, con richiami al mondo della street art e dei graffiti. Tecnicamente, invece, ritroviamo a bordo il bicilindrico a L da 803 cm3 con distribuzione desmodromica, riuscito mix di frizzantezza e trattabilità: eroga una potenza massima di 73 CV a 8.250 giri/min e una coppia di 65 Nm a 5.750 giri/minuto. Il richiamo al mondo Motard arriva invece dalle ruote a raggi da 17”, dal parafango anteriore alto, dalla sella piatta e dalle tabelle portanumero laterali. Anche questo modello è dotato di serie del faro anteriore con DRL a LED, e di faro posteriore con tecnologia full LED a diffusione. Prezzo: a partire da 10.590.

NUOVE SCRAMBLER 2022: DISPONIBILITÀ

Nuova Ducati Scrambler Tribute PRO: la gallery

Entrambe le due novità della gamma Scrambler sono già disponibili presso le concessionarie della rete Ducati, anche in versione 35 kW per i possessori di patente A2 (su tutti i modelli di Borgo Panigale a 35 kW, è prevista inoltre un’agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino). E per gli amanti della customizzazione, nel pieno spirito della “Land of Joy”, non manca un’ampia scelta di abbigliamento e accessori in catalogo. I primi comprendono caschi, capi tecnici e prodotti lifestyle, mentre gli accessori spaziano dalle selle, alle guance serbatoio, fino agli scarichi omologati.