Nel vicentino è allarme trappole per i ciclisti e i motociclisti off-road. Sempre più spesso, tra i percorsi scelti soprattutto nella bella stagione per le avventure su due ruote, si nascondono insidie come fili di ferro o di nylon che possono fare danni anche molto gravi, ma soprattutto non è chiaro quale sia il motivo di queste “installazioni” pericolose.

Vari episodi pericolosi

Già in passato c’erano state diverse segnalazioni di queste trappole nella zona. Ultimamente la pratica è tornata di moda, quando un ciclista è rimasto ferito da un filo di ferro teso a Malo (Vicenza) lungo la strada che porta a Villaverla. L’uomo ha sentito il colpo su un braccio, sul quale è rimasto il segno di un cavo metallico. Oltre a lui, anche sulla collina del Tretto di Schio ci sono stati episodi del genere, per cui sono state allertate le forze dell’ordine.

Chi e perché lo fa

Probabilmente, a mettere le trappole tra i percorsi, è stato qualcuno che si sentiva disturbato dal passaggio di bici e moto da enduro lungo i sentieri. Non si esclude la possibilità di bracconaggio. Si è attivata anche l’associazione Escursionisti su ruote Veneto, che ha informato i sindaci del circondario: le trappole possono ferire i passanti, perché molto difficili da notare in mezzo alla vegetazione, e possono essere anche mortali se colpiscono la vittima in zone particolari del corpo o se, facendolo cadere, gli provochino cadute gravi. Se si nota uno di questi marchingegni, lo si può denunciare ai Carabinieri, indicando il punto esatto dove è stato rinvenuto.

