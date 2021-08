Nuova avventura per Yamaha. Non su strada, bensì sull’acqua. Il 21 agosto 2021 l’adventure rider e ambassador della Casa dei tre diapason Simone Zignoli mette alla prova le sue abilità di guida e la sua conoscenza marittima in sella a una moto d’acqua WaveRunner, affrontando in solitaria la circumnavigazione della Sardegna. Il progetto è stato chiamato “The Mark of Adventure”, il segno dell’avventura. La partenza è dall’Isola di Coluccia, un vero e proprio paradiso naturale protetto, gestito secondo i criteri di sostenibilità. Le tappe del viaggio di Zignoli sono sei (Coluccia, Isola di Molara, Portu Cuau, Marina di Teulada, S. Antioco, Stintino/Isola dell’Asinara), con data di arrivo prevista il 1° settembre, di nuovo al punto di partenza.

Yamaha spicca il volo: i suoi motori anche nell'industria aeronautica

Come seguire l’impresa

L’avventura del rider potrà essere seguita sui social Yamaha. Sarà lo stesso rider a documentare il proprio viaggio nelle acque dell’isola sarda attraverso immagini e video: un totale di 6 episodi, tanti quante sono le tappe. Se sui social verranno pubblicati degli estratti, sul sito Yamaha e sul canale YouTube saranno caricati dei video più lunghi con i momenti più importanti di ogni tappa.

Environmental Plan 2050

Il progetto “The Mark of Adventure” è stato ideato da Yamaha anche per presentare il suo Environmental Plan 2050, il piano fissato dal colosso (con obiettivi entro il 2050) su cambiamento climatico, riciclaggio delle risorse e preservazione dell’ambiente e delle biodiversità. Tematiche che si rispecchiano perfettamente nell’avventura che andrà a intraprendere Simone Zignoli, durante la quale verranno mostrate realtà che hanno fatto della sostenibilità il proprio motore trainante.

Le dichiarazioni

“L’avventura fa parte del mio DNA, da sempre - ha raccontato Zignoli -. Chi mi conosce, sa che mi nutro a pieni polmoni di questo. Viaggiare, scoprire, esplorare, incontrare persone che possano arricchirmi. Amo condividere ogni mio viaggio, ogni mia avventura perché possa essere lo spunto per qualcun altro per ritagliarsi la possibilità di vivere emozioni forti ed esperienze uniche. Ma tutto questo sempre nel rispetto e in armonia con la natura, la culla di tutti i miei viaggi”. Seguono le parole di Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Italia: “Yamaha Motor ha fortemente voluto questo progetto che, ai temi dell’avventura e delle esperienze uniche che i nostri prodotti consentono di vivere, affianca un percorso concreto di sensibilizzazione alla sostenibilità, obiettivo sul quale tutte le aziende saranno chiamate a confrontarsi e a definire il proprio piano di medio lungo periodo”.

Cosa vuol dire essere "Yamahista"?