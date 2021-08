Sono ormai lontani i giorni di maggio 2021, quando i premi medi RCA hanno raggiunto il loro record minimo. Ora infatti, dopo la lieve discesa, sembra ormai essere ricominciato il trend di risalita, tanto che nel mese di luglio appena terminato per assicurare un veicolo sono serviti, in media, 457,04 euro, un buon 0,2% in più se rispetto a giugno 2021.

Non solo RC: in Italia crescono le coperture accessorie

Premi ancora inferiori rispetto al 2020

È quanto emerso dall’Osservatorio Rc Auto di Facile.it - basato su oltre 9 milioni di preventivi effettuati in Italia sul sito comparativo tra il 1 luglio 2020 e il 31 luglio 2021 -, che nella situazione di rincari ha comunque comunicato una buona notizia. Nonostante il lievissimo aumento, infatti, i premi risultano ancora nettamente inferiori (-12,6%) rispetto ad un anno fa.

“L’aumento graduale, seppur lieve, degli ultimi due mesi è l'inizio di un trend che nel lungo periodo non potrà che proseguire”, ha spiegato Diego Palano, General Manager di Facile.it. “Con il ritorno alla normalità in termini di mobilità e l’incremento del numero di veicoli in circolazione – e con esso quello dei sinistri – era prevedibile un aggiustamento al rialzo; resta solo da capire quanto sarà veloce l’adeguamento”.

Le regioni top

Tuttavia, nonostante i rincari dei premi RCA, l’Italia e ancora lontana dai livelli pre-Covid. Da notare, inoltre, che tra il confronto del costo medio Rc di luglio 2021 con quello di luglio 2020 è emerso un lieve calo dei prezzi, seppur in misura differente, in tutto il Paese.

Guida la classifica dei cali più consistenti il Piemonte, dove i valori medi sono scesi del 17,98% rispetto allo stesso mese del 2020. Seguono Lombardia, con una diminuzione pari al 16,39% e, di poco staccata, la Liguria, dove il premio medio è calato del 16,38%. Fanalino di coda la Basilicata, che ha registrato un calo delle tariffe medie pari al 4,82%.

Le regioni flop

In termini di valori assoluti, fa sapere ancora l’Osservatorio, la Campania si conferma la più cara. Nella regione, infatti, nel solo luglio 2021, per assicurare un veicolo sono serviti in media 839,39 euro, ovvero l’83,6% in più rispetto alla media nazionale. Seguono la Calabria, con un premio medio pari a 526,87 euro e la Puglia, con un valore medio pari a 511,08 euro.

