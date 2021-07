Rivisitazione in chiave fun dell’iconico scooter a marce. Ecco come è stato definito il progetto di collaborazione tra Honda Motor Europe Ltd. Italia e Motocicli Audaci di Cagliari. Protagonista? Il Super Cub C125X (il Super Cub C125 my 2022 è stato appena lanciato). Ci sono voluti due mesi di lavoro per realizzare un concept basato sul veicolo standard, che portasse allo stesso tempo una ventata di novità ma che non si discostasse troppo pensato dal modello di serie. A capo dello sviluppo Nicola Manca, responsabile della progettazione e del coordinamento generale, e Matteo Murgia, già conosciuto per i numerosi interventi grafici su base Honda.

Sella biposto in pelle e pneumatici tassellati

Honda Super Cub C125X, concept by Motocicli Audaci di Cagliari

Ma con quali modifiche è intervenuto il team di Motocicli Audaci di Cagliari? Non ci sono stati interventi strutturali sul veicolo, piuttosto lavori al reparto sospensioni e alla parte estetica, con ampi interventi sulle forme e sulla verniciatura. L’obiettivo finale era quello di esaltare un nuovo carattere dello scooter, donando grinta e spensieratezza. Sono tante le parti originali conservate, come il faro a Led, che si fondono con le novità: un esempio è la sella biposto realizzata in pelle e Alcantara, che sfrutta la base originale per poi assottigliarsi sul parafango. Quest’ultimo è a coda d’anatra, realizzato su misura in metallo da Serri Motorsport, e al suo interno si trova una luce a Led con frecce integrate. Progettate al CAD e stampate con il coinvolgimento del FabLab NAT14 (laboratorio digitale nato presso l’istituto superiore Asproni di Iglesias) sono le plastiche anteriori e il copridisco, il cui design aveva lo scopo di richiamare lo stile enduro restando però in armonia con i copriforcella originali. Alle sospensioni, invece, ci ha pensato Andreani Group, con tarature specifiche per il Super Cub 125X e con l’assetto che è aumentato di 4 cm rispetto al modello di serie. Sguardo poi allo scarico. Le plastiche laterali sono in carbonio e oltre a fungere da elemento estetico, in questa nuova versione diventano anche elemento funzionale: sono paracalore ma anche in grado di contenere il silenziatore realizzato su misura da Il Sarto dei Metalli. Tra le novità ci sono poi i cerchi: riverniciati in nero, con ampi pneumatici tassellati.

Made in Sardegna

La quasi totalità di questo progetto ha la sua base in Sardegna. Il concept è stato progettato e realizzato per poter affrontare gli oltre 500 chilometri di sterrato del Dust’n Sardinia, in programma dal 17 al 19 settembre prossimi. Ma a questa prima funzione si aggiunge quella, non meno importante, di affiancare idealmente il nuovo cittadino Super Cub C125 biposto. Per chi volesse ammirare il C125X l’appuntamento, dopo l’evento sardo, è ad EICMA, a novembre 2021.

