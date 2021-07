Dal 16 al 18 luglio 2021 Bianchi sarà al NOVA Eroica, l’evento gravel in puro stile Eroica. Lo storico e prestigioso Marchio di biciclette sarà infatti Global Sponsor della manifestazione e sarà presente a Buonconvento, in provincia di Siena, per tutto il weekend, per condividere con tutti gli appassionati un’esperienza sulle strade della Toscana in sella alle moderne bici gravel.

Tre percorsi tra strada e sterrato

Quella 2021 è la quinta edizione del NOVA Eroica - evento della famiglia Eroica dedicato al mondo del gravel – e anche per quest’anno i partecipanti avranno la possibilità di scegliere fra tre diversi percorsi (130 km, 87 km, 62 km) da affrontare sulle strade e gli sterrati dove ogni ottobre si rinnova il rito dell’Eroica.

Bike Village ed Experience Center

Centro nevralgico della manifestazione è Buonconvento, dove sarà allestito venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio il Bike Village e dove sarà presente anche il nuovo Bianchi Experience Center: motorhome che permetterà ai visitatori di incontrare lo staff Bianchi e di vedere in anteprima le ultime novità della collezione 2022 come la nuova Acerdax, la e-Impulso Gravel (nella foto in basso), la e-Omnia T-Type, la Oltre XR4 (il modello aero 2022 in dotazione al Team BikeExchange) e l’endurance bike Infinito aggiornata nelle grafiche e negli allestimenti.

Domenica 18, inoltre, si svolgerà la Eroica Family, la ciclo-escursione sulle strade bianche dedicata alle famiglie.

