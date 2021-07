Presentato il maxi-piano per l'azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050 e per la riduzione al 55% entro il 2030: i trasporti sono il settore che ha prodotto meno cali

Tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle città bisogna annoverare i trasporti, responsabili di quasi un quarto delle emissioni di gas serra in Europa. Rispetto agli altri settori, quello dei veicoli a due e quattro ruote non ha prodotto cali di emissioni, restando il più gravoso sulla salute dell'atmosfera.

Proprio per questo motivo, quindi, la risposta dell’Europa non si è fatta attendere. L’obiettivo, infatti, è quello di portare a termine un maxipiano (presentato ufficialmente proprio in queste ore) per l'azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030.

Cosa resterà del motore a scoppio?

Per farlo, però, uno dei punti fondamentali da seguire è quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti con norme sulle emissioni di Co2 per i veicoli più inquinanti.

A tal proposito, secondo quanto fatto sapere dalla Commissione Ue, di cui è stata naturale portavoce la presidente Ursula von der Leyen: “Chi inquina pagherà di più”.

“Stiamo facendo da apripista per un'economia pulita – ha spiegato ancora la presidente parlandone ai colleghi della Stampa - Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un'economia decarbonizzata”.

Economia decarbonizzata che interesserà da vicino proprio il trasporto stradale, dunque, visto che nei piani dell’Ue c’è da anni l’intenzione di aumentare l'efficienza dell’intero settore, sfruttando al massimo le tecnologie digitali, la tariffazione intelligente, incoraggiando ulteriormente il passaggio a modalità a basse emissioni e accelerare la diffusione di energie alternative come biocarburanti avanzati, elettricità, idrogeno e combustibili sintetici rinnovabili.

Sarà la fine dei motori endotermici?

