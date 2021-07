Berlino, 9 luglio 2006, tra la gioia e l’incredulità l’Italia è campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia. Un traguardo, quello raggiunto dagli uomini di Lippi, che oggi, a 15 anni esatti e a poche ore dalla finale di Euro 2020, qualcuno ha deciso di ricordare mettendo all’asta una Bimota DB6 Delirio Azzurro: una moto in edizione limitata costruita nel 2007 dalla Casa riminese per commemorare la vittoria italiana ai Mondiali.

Azzurra come la Nazionale

Il modello all’asta da Bring a Trailer è la N°8 di 23 e la sua potenza proviene da un motore bicilindrico a L Ducati da 992 cc – lo stesso che si trova sulla Ducati Multistrada 1000 DS - abbinato a una trasmissione a sei velocità. Ovviamente, come da tradizione, anche la Bimota si presenta con una livrea azzurra come le casacche della Nazionale italiana e una striscia centrale con tricolore in bella mostra.

Insomma, una moto unica come unica è stata la vittoria di Berlino nel 2006.

Dotazioni da campionessa mondiale

Ma non è tutto. La bella Bimota DB6 Delirio Azzurro, infatti, poggia il suo azzurro metallizzato su un telaio a traliccio abbinato e su un equipaggiamento di base che include parafanghi in fibra di carbonio, sedili pilota e passeggero in stile racing, marmitte Zard poste sotto il codino, cerchi Gold da 17” e sospensioni costituite da una forcella Marzocchi rovesciata e da un monoammortizzatore regolabile montato su un forcellone a traliccio.

Pochi chilometri e un prezzo ancora accessibilissimo

L’esclusiva DB6 Delirio Azzurro al momento si trova a New York con solo 1.900 km percorsi, la batteria sostituita all’inizio di quest’anno e un prezzo che al momento è fissato con l’ultima offerta a 5 mila dollari (circa 4.200 euro al cambio).

