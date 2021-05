Il piano per i veicoli partirà dal 1° aprile 2023, con i motociclisti in possesso di moto ormai datate – Euro 3 in giù – che saranno costretti a conformarsi alle nuove normative entro i successivi cinque anni

Quando si parla di moto molto spesso viene presa in considerazione anche la loro rumorosità e il loro inquinamento. Negli ultimi tempi, infatti, nei principali paesi europei si è cercato di introdurre alcune importanti limitazioni verso tutti quei mezzi che circolando in strada determinano un rilascio nell’aria di alti livelli di CO2.

Relativamente a quanto detto però, anche molti altri paesi del mondo stanno cercando di adottare gli stessi provvedimenti visti nel territorio europeo, con Singapore su tutti che ha da poco deciso di bandire completamente le vecchie motociclette immatricolate prima del 1 ° luglio 2003 entro il 2028.

La moto in Europa: quali i limiti nella UE?

Tutti più green a partire dal 2023

La notizia giunge direttamente dall’Asia ed è stata recentemente riportata anche dai colleghi di Visordown. Secondo quanto appreso, infatti, pare che la città-stato a sud della Malesia sia veramente intenzionata ad aggiornare le normative sull’inquinamento, adottando una sorta di “green plan” per cercare di ridurre al minimo l’inquinamento. Il piano per i veicoli partirà dal 1° aprile 2023, con i motociclisti in possesso di moto ormai datate – Euro 3 in giù – che saranno costretti a conformarsi alle nuove normative entro il 2028.

Ma attenzione, perché come accaduto qua in Italia con gli ecobonus, anche il governo di Singapore ha deciso di adottare una sorta di incentivo.

Bonus per annullare le registrazioni

Per tutti coloro che annulleranno la registrazione delle vecchie motociclette, infatti, sarà previsto un bonus di 3.500 dollari di Singapore, pari a circa 2.100 euro al cambio attuale.

Un’iniziativa, questa, che pare abbia già riscosso enorme successo nel paese, con circa il 60% dei vecchi veicoli registrati ormai annullati.

Stop alle "non elettriche" da Cross: la decisione della California