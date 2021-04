Il ricco programma della full immersion nel mondo della “Land of Joy”, tra guida on e off-road, percorsi gastronomici, attività all’aria aperta e relax, si svolge tra maggio e luglio

I mesi tra maggio e luglio 2021 saranno piuttosto intensi. Riparte, infatti, la sesta edizione dei Days of Joy Scrambler che promette, per questa nuova stagione, interessanti novità. Per i partecipanti alle attività sono a disposizione tutti i modelli che compongono la gamma Scrambler 2021, a partire dalla grande novità Scrambler Nightshift e dalle nuove colorazioni “Sparking Blue” per lo Scrambler Desert Sled e “Ducati Red” per lo Scrambler Icon. Inoltre, sarà presente l’intera famiglia Scrambler 1100 con i modelli PRO, Sport PRO e Dark PRO. Ma veniamo agli appuntamenti.

Il calendario

Il primo è il 22 maggio con la Scrambler Experience Romagna. Due tour della durata di un giorno sull’Appennino Tosco-Romagnolo: il primo è organizzato sul percorso della storica corsa ciclistica “Nove Colli” e offre la possibilità di apprezzare l’intera gamma Scrambler 2021, mentre l’alternativa prevede un tour principalmente su strade bianche con lo Scrambler Desert Sled nella nuova livrea “Sparking Blue”. Accompagneranno un pranzo organizzato a metà percorso e il bbq serale in spiaggia in riva al mare di Cesenatico consentiranno.

Nel weekend del 10-11 luglio è programmata, invece, la Scrambler Experience Toscana. Si tratta di un percorso di due giorni di oltre 350 km tra le Crete Senesi, la Val d’Orcia e il Chianti (in collaborazione con gli organizzatori dell’Eroica). Anche in questo caso i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i sapori locali e godersi l’atmosfera rilassata tipica della “Land of Joy”.

Le iscrizioni per Scrambler Experience Romagna e Toscana sono già aperte sulla pagina dedicata del sito Scrambler Ducati.

Le novità 2021

Ma vi avevamo parlato di novità. La prima è la Scrambler Experience Sardegna, dal 2 al 6 giugno 2021. Un tour itinerante con partenza da Bologna, che porterà gli iscritti fino sulle strade della Sardegna, per una tre giorni di guida immersi nella natura, alternati a momenti di relax sulle spiagge sarde.

Si conclude il weekend del 24-25 luglio con la Scrambler Experience e i Days of Joy a Boves, in provincia di Cuneo. Un format nuovo che comprende due attività parallele: la Scrambler Experience Boves, tour sulle strade piemontesi, e la Scrambler Riding School, due giorni per affinare la propria tecnica con i corsi di guida flat-track e off-road.

