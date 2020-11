I due commuter da città si rilanciano sul mercato, proponendo agilità e comfort di guida in ogni tipo di condizione. Per il 4 ruote disponibile un equipaggiamento esclusivo per l’inverno

In città lo scooter è ormai diventato un fedele compagno di avventure e sempre più motociclisti vedono in questi mezzi la giusta scelta per sgusciare in maniera facile, e a volte ecosostenibile, in mezzo al traffico cittadino.

Tra le tante offerte presenti in questo segmento, però, ce ne sono due che difficilmente passano inosservate. Si tratta del Qooder QV3 - l'unico tre ruote con sistema HTS (Hydraulic Tilting System) – e del Qooder 4 - il primo e unico veicolo al mondo con quattro ruote basculanti -, che grazie al loro baricentro basso, le ruote grandi e la loro grande agilità sono riusciti a diventare in breve tempo dei perfetti compagni nella giungla cittadina.

QV3, un record di vendite

Il monocilindrico 4 tempi da 346cc con raffreddamento a liquido ha fatto segnare un vero record di vendite nell’ultimo periodo, ergendosi come lo scooter 3 ruote più venduto in Italia e posizionandosi in maniera costante tra i primi tre posti in classifica in Germania, Spagna e Olanda. Il suo segreto? Molto probabilmente il suo successo è derivato dall’ottimo prezzo con cui viene lanciato sul mercato, ma soprattutto dalla sua ottima capacità in fatto di prestazioni e comfort. Infatti, il Qooder 3 resta il più leggero del suo comparto, con ottime capacità dinamiche nei percorsi urbani. Ciò è dovuto soprattutto al suo sistema HTS (Hydraulic Tilting System), un'innovativa tecnologia che consente una dinamica di guida ottimale in tutte le condizioni.

Qooder 4, vendite in leggera flessione

Per quanto riguarda il primo modello 4 ruote della Casa, invece, la pandemia da coronavirus si è fatta sentire con più forza. Le vendite del Qooder 4, infatti, hanno avuto un leggero calo nell’ultimo periodo e per questo la Casa svizzera ha deciso di proporre un’offerta accattivante per tutti i clienti, lanciando insieme allo scooter 4 ruote un “Winter Kit” dedicato. La promozione prevede, oltre al monocilindrico da 400 cc, anche un equipaggiamento comprensivo di quattro pneumatici invernali Michelin – ricordiamo che Qooder 4 è l’unico scooter che contempla il cambio ruote stagionale-, manopola HTS in alluminio anodizzato rosso, una coperta coprigambe e un bauletto GIVI 47L con supporto in metallo.

“Il successo del QV3 non ci sorprende in considerazione degli elevati, e unici, contenuti tecnologici di questo tre ruote che ha nella leggerezza e facilità di guida i pregi migliori […]. - Ha dichiarato Andrea Mastrorilli, CEO di Qooder - Tuttavia guardiamo già al prossimo anno con ottimismo e impegno: obiettivo tornare almeno alla quota di mercato raggiunta l’anno passato. Nuove proposte e soprattutto l’introduzione dei propulsori elettrici saranno la spinta per una vera ripartenza.”

