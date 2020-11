Due mostri sacri dell’asfalto, della potenza e dello stile: Harley-Davidson e Porsche. Ognuno nel suo mondo, i due Marchi sono legati al mito e hanno scritto la storia dei motori, e ora si preparano a entrare nel futuro elettrico. Harley-Davidson LiveWire e Porsche Taycan Turbo rappresentano un passo deciso verso la mobilità sostenibile e cercano il compromesso migliore con la velocità e le prestazioni. Qualcuno ha deciso di metterle l’una a fianco all’altra, per un duello ad alti giri in un’arena classica: il quarto di miglio.

Harley-Davidson, le novità 2020: FOTO

POTENZA E VELOCITà

Il canale YouTube TheVox Network ha organizzato la sfida tra le due full-electric che tanto fanno discutere gli appassionati. I motori hanno numeri diversi: la LiveWire sprigiona 105 Cv di potenza e 116 Nm di coppia, per un peso di 251 kg; la Taycan Turbo è molto più potente, con i suoi 616 Cv che possono arrivare a 671 grazie all’overboost e gli 849 Nm di coppia. Naturalmente, la berlina tedesca deve spostare i 2.305 kg di peso, pur toccando i 100 km/h in appena 3,2”. La moto americana, invece, fa 0-100 in 2,9”, sfruttando il peso molto minore. Chi avrà la meglio sul tracciato della competizione?

SCATTO IN PARTENZA

Ci si aspetta una partenza fulminea per la due ruote, che potrà sfruttare lo scatto come arma migliore nel duello: riuscirà a resistere ai cavalli della Porsche? Non resta che guardare il video per scoprire chi l’ha spuntata e ammirare il potenziale di entrambe le vetture.

Harley-Davidson LiveWire, richiamo per l'elettrica a stelle e strisce