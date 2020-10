Tra le tante novità per il 2021 in casa Honda, c’è anche la nuova versione della MSX 125 Grom. Cosa dobbiamo aspettarci? Le caratteristiche principali del model year 2021 sono senza dubbio il nuovo motore Euro5 e il look rinnovato. Ma entriamo nel dettaglio.

Ufficialmente Grom

Nata come Honda MSX 125, ma conosciuta da tutti come MSX 125 Grom: per la versione 2021, la mini fun bike nipponica acquisisce il nome completo, che l’ha resa nota soprattutto in Giappone e negli Usa (e con ben 750mila unità vendute in tutto il mondo).

Nuovo motore Euro5

Per il model year 2021 abbiamo il nuovo motore monocilindrico raffreddato ad aria, 2 valvole, da 10 CV, e naturalmente omologato Euro5. Tra le novità c’è anche un nuovo cambio a 5 marce, introdotto per aumentare il divertimento alla guida. La struttura della ciclistica, invece, resta invariata: telaio monotrave dorsale in acciaio scatolato, forcella rovesciata con steli di 31 mm, ammortizzatore posteriore centrale e ruote da 12 pollici in alluminio ma ora con designa a 5 razze. I freni sono a disco e all’anteriore c’è l’ABS con piattaforma inerziale IMU. Sguardo alla tecnologia con il nuovo cruscotto con display LCD che è stato dotato anche di contagiri e indicatore della marcia inserita. E i consumi? Pari a 65,7 km/l (ciclo medio WMTC) che, con il nuovo serbatoio da 6 litri, portano l’autonomia oltre 350 km.

Il look si rinnova

Novità anche per l’estetica. Il modello si è sempre caratterizzato per un look moderno e giovanile: il 2021 accentua ancora di già questo suo aspetto grazie alle luci a Led, al nuovissimo gruppo ottico anteriore, alle sovrastrutture e al contrasto cromatico accentuato tra telaio e ruote nere con foderi della forcella, molla dell’ammortizzatore e pinze freno di colore giallo. Dal mese di febbraio, la nuova MSX 125 GROM 2021 sarà in vendita. Ancora nulla, invece, sul prezzo.

