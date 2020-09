Per esaltarne l’animo sportivo e il DNA estremo della naked, la Casa di Borgo Panigale mette a disposizione un ricco equipaggiamento realizzato in collaborazione con aziende del settore

Come far diventare più sportiva la Streetfighter V4? La Casa di Borgo Panigale ha deciso di esaltarne l’animo sportivo e il DNA estremo con gli accessori Ducati Performance, disponibili e acquistabili sul sito Ducati.com e in tutti i concessionari della rete. Un ricco equipaggiamento studiato e realizzato in collaborazione con aziende del settore che va a completare la naked e le sue caratteristiche: 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.103 cc con 208 CV, ali biplano e pacchetto elettronico di ultima generazione.

Ma quali sono gli accessori Ducati Performance? Vediamoli nel dettaglio.

Gruppo di scarico completo in titanio

Tutti i componenti dell'impianto sono realizzati in una speciale lega di titanio che consente un notevole risparmio di peso (- 5.5 kg), oltre a essere particolarmente resistente alle alte temperature sviluppate. Il gruppo di scarico, progettato e sviluppato per le corse, migliora sensibilmente il già elevato rapporto peso-potenza. La mappatura fornita a corredo permette di adeguare tutti i parametri di DTC - DWC - DPL e Slide on demand alle nuove prestazioni della moto. Potenza ai medi regimi [cv] +6%; Coppia ai medi regimi [Nm] +6%; Max. Potenza [cv] +6%; Max. Coppia [Nm] +6%.

Set ali in carbonio

Si tratta di un set composto da quattro ali in fibra di carbonio strutturale. La leggerezza del materiale, insieme alla forma disegnata in galleria del vento, ha la funzione di esaltare il carattere racing e le già elevate prestazioni della Streetfighter V4.

Cerchi in magnesio

La leggerezza è tipica anche del magnesio forgiato con cui sono stati realizzati i cerchi a 9 razze, di derivazione Superbike. Omologati per l’utilizzo monoposto, sono frutto del connubio tra le caratteristiche tecniche da competizione e i rigidi standard per l’omologazione come primo equipaggiamento. Rispetto alla versione tradizionale in lega d'alluminio, il materiale di questo accessorio garantisce una riduzione del peso di 3 kg (-33%) rispetto alla versione standard e di 0,7 kg (-10%) rispetto alla versione S. Si riduce anche l’inerzia: -40% rispetto alla versione standard e -12% rispetto alla versione S.

Kit frizione a secco

Si tratta di una frizione STM EVO-SBK, realizzata in alluminio dal pieno con campana e pacco dischi da 48 denti. I dischi sono nove condotti e nove guarniti con diametro di 138 mm. Dove sono i benefici?

Nel feeling di guida della moto in pista, in particolare tramite una più efficace funzione anti-saltellamento anche nelle scalate più aggressive e una maggiore fluidità in tutte le fasi di off-throttle. C’è poi la possibilità di personalizzare il livello di freno motore meccanico scegliendo una diversa molla secondaria tra quelle disponibili a catalogo. Infine, un importante plus è l’assenza di resistenza opposta dall’olio motore ed un olio più pulito, in quanto le polveri di usura dei dischi non vengono convogliate nel circuito di lubrificazione.

Cover frizione a secco

Il suo scopo è quello di offrire una migliore ventilazione della frizione a secco nell'utilizzo in pista. La leggerezza e la resistenza della fibra di carbonio si uniscono al look racing in un accessorio dal DNA spiccatamente sportivo.

Paratacchi in carbonio

Dettaglio prezioso per le pedane in alluminio. L’esclusivo materiale offre leggerezza e protezione, oltre a conferire il look racing che solo la fibra di carbonio sa dare.

Cover serbatoio in carbonio

In carbonio anche un altro elemento, quello della parte anteriore del serbatoio, le cui linee ben si sposano con l’aspetto della V4.

Cover sella passeggero

Per la cover sella passeggero è stato utilizzato un materiale plastico di alta qualità. Grazie a questo accessorio la naked si trasforma da biposto a monoposto.

Tappo serbatoio in alluminio dal pieno

In collaborazione con Rizoma, ecco il tappo serbatoio realizzato in alluminio dal pieno che mantiene l'aspetto originale nel tempo grazie all'anodizzazione di alta qualità. È dotato di sistema anti-manomissione per garantire il massimo della sicurezza e viene fornito con l'apposita chiave con scudetto Ducati a corredo.

Coppia manopole

Studiate per offrire un ottimo grip durante la guida, le manopole sono ispirate al mondo delle corse e sono costruite per evitare scivolamenti accidentali della mano e ridurre le vibrazioni percepite.

Pedane pilota regolabili in alluminio

Anche le pedane sono sviluppate in collaborazione con Rizoma. Sono regolabili su cinque posizioni e in lega di alluminio anodizzato. Grazie a loro il pilota può trovare la posizione che più si adatta alla sua corporatura e al suo stile di guida. Sono dotate di pedali freno e cambio snodati per minimizzare il rischio di rottura in caso di scivolata e utilizzano il DQS di serie, che può essere configurato sia come cambio tradizionale sia come cambio rovesciato/racing.

